FeNS 2023: DFB und 'DullenMIKE' in Online-Qualifiern gefordert

Die DFB-eNationalmannschaft muss sich in den Online-Qualifiern der FIFAe Nations Series einen Play-off-Platz erspielen - der VBL-Champion weiß, worauf es ankommt.

Beim DFB zuletzt gesetzt: 'DullenMIKE'. FIFA via Getty Images

Um Haaresbreite hatte das DFB-Team in der letzten Woche der Play-Ins den direkten Einzug in die Play-offs verpasst. Stattdessen sicherten sich Italien und Schweden über die Platzierung und das Consistency Ranking die beiden Tickets, die eNationalmannschaft muss sich nochmals über den Umweg Online-Qualifier beweisen. 32 Nationen werden aus diesen erfolgreich hervorgehen - Deutschland muss angesichts der eigenen Ambitionen dazuzählen.

In der europäischen Gruppe D bekommt es die eNationalmannschaft am Freitag und Samstag mit Finnland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Estland, der Republik Moldau sowie Georgien zu tun. Machbare Gegner, keine Frage - das Weiterkommen muss allerdings im Anschluss am Sonntag eingetütet werden. Der kürzeste Weg hierzu führt über einen einzigen Sieg im Winner Bracket, im Second Chance Bracket müsste zweimal gewonnen werden.

2022 zum Schluss nur Zuschauer

Das zuletzt gesetzte deutsche Duo für die FIFAe Nations Series besteht aus Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Sie sicherten sich in Woche zwei der Play-Ins den Gruppensieg - verspielten aber auch daraufhin noch das direkte Ticket. Nominell könnte die eNationalmannschaft kaum besser aufgestellt sein: Während 'RBLZ_UMUT' amtierender FIFA-Weltmeister ist, darf 'DullenMIKE' sich als nationalen Primus bezeichnen.

Der Profi von FOKUS hatte im vergangenen Sommer das VBL Grand Final gegen den DFB-Kollegen Gültekin gewonnen. Knapp zwei Monate später musste er allerdings dabei zusehen, wie 'RBLZ_UMUT' an der Seite von Mustafa 'Musti' Cankal im Achtelfinale des FIFAe Nations Cup 2022 deutlich an den Italienern scheiterte. 2023 ist 'DullenMIKE' selbst bislang der primäre Partner für den FIFAe-World-Cup-Sieger.

Hohe Qualitätsdichte in FIFA-Deutschland

Unverständnis bestand bei Neuhausen in der vergangenen Saison nicht: "Letztes Jahr war es so, dass Umut und Musti im Doppel in der Qualifikation deutlicher besser gespielt haben als ich mit meinen jeweiligen Partnern. Die Trainer entscheiden das natürlich. Und ich habe damals auch gesagt, es macht mehr Sinn, wenn die beiden spielen." Eine Demonstration von Teamgeist - dennoch darf 'DullenMIKE' diesmal klarstellen, dass er es besser kann.

Klar, von außen sieht das ein bisschen komisch aus. Man wird Deutscher Meister, schafft es aber nicht ins beste Duo Deutschlands. Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen

Dass der frisch gebackene VBL-Champion das eigene Land nicht vertreten darf, hatte einige Fans und Zuschauer irritiert. "Klar, von außen sieht das ein bisschen komisch aus", räumt auch 'DullenMIKE' ein: "Man wird Deutscher Meister, schafft es aber nicht ins beste Duo Deutschlands." Auf den ersten Blick verwunderlich, bei genauerem Hinsehen aber auch Nachweis der hohen Qualitätsdichte an der deutschen FIFA-Spitze.

"Was auf Top-Niveau direkt bestraft wird"

Mindestens ebenso entscheidend: die Chemie zwischen den beiden Doppel-Spielern. "Ich habe weiter hart an meinen Fähigkeiten im 2vs2 gearbeitet, dieses Jahr scheint es mit Umut gut zu klappen", meint Neuhausen. Einen möglichen Nachteil hat 'DullenMIKE' gegenüber den anderen eNationalspielern jedoch: Er ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr in der VBL Club Championship aktiv, in der das 2vs2 wöchentlich gespielt wird.

"Wenn man 2vs2 spielt, muss man sich auf jeden Fall sehr gut absprechen - in der Defensive wie in der Offensive. Ein kleiner Fehler kann tödlich sein", erklärt der 20-Jährige: "Zum Beispiel den falschen Spieler anzuwählen und dann zu schnell rauszuziehen. Wenn man denkt, man wäre beim Sechser, zieht aber stattdessen den Innenverteidiger raus, entsteht eine riesige Lücke. Das ist etwas, was auf Top-Niveau direkt bestraft wird."

Flanke, Kopfball - Play-offs?

Neben den Risiken berge das 2vs2 aber auch Chancen, so sei etwa das Offensivspiel "viel kreativer" möglich, "weil der andere Spieler manuell die Läufe steuert". Spielzüge könnten zwar einstudiert werden, alles müsse aber situativer und instinktiver als auf dem realen Rasen vonstattengehen: "Es ist nicht wie beim Fußball, dass wir erst mal zwei, drei Minuten den Ball halten und schauen, was der Gegner macht. Die Zeit haben wir einfach nicht."

Einen Tipp und Klassiker, der laut 'DullenMIKE' aber auch auf Profiebene erfolgversprechend ist, stellt das Flügelspiel mit anschließender Hereingabe dar. "Das ist mit das Simpelste im 2vs2", sagt Neuhausen: "Einer nimmt den größten Spieler und stellt ihn an den zweiten Pfosten. Der andere dribbelt sich außen durch und flankt dann einfach." Klingt tatsächlich simpel - doch auch bei dieser Herangehensweise ist die Abstimmung natürlich der Knackpunkt.

Ob die deutsche eNationalmannschaft ihre Kontrahenten in den Online-Qualifiern der FIFAe Nations Series mit ebendiesem Flankenspiel übertölpeln können wird, zeigt sich ab Freitag. Ein offensiver Plan B stünde den DFB-eSportlern aber sicherlich gut zu Gesicht, soll sie das Ausscheiden 2023 nicht schon deutlich früher ereilen als im vergangenen Jahr. 'DullenMIKE' dürfte jedenfalls motiviert sein - er hat schließlich einen Stammplatz zu verteidigen.