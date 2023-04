FeNS 2023: Am Ende wird gezaubert - Deutschland souverän in den Play-offs

Die deutsche eNationalmannschaft hat den Einzug in die Play-offs der FIFAe Nations Series (FeNS) am Sonntag perfekt gemacht. Nach einem zweiten Platz in der Gruppenphase lösten 'RBLZ_UMUT' und 'DullenMIKE' das Ticket im Winner Bracket gegen Kroatien.

Erspart hätte sich der DFB den Gang in die Online-Qualifier sicherlich gerne, der direkte Play-off-Einzug war Anfang März in den Play-Ins aber um Haaresbreite verpasst worden. So mussten sich Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen am Wochenende noch mal in der Zwischenrunde beweisen - gefährdet war das Weiterkommen zu keinem Zeitpunkt, das Duo nahm die Hürde hoch konzentriert.

In der Hinrunde der Gruppenphase am Freitagabend gelang der perfekte Start: Österreich (4:0), Bulgarien (3:0) und Estland (1:0) wurden ohne Gegentor bezwungen, die Republik Moldau (6:1) stellte anschließend auch keine Herausforderung dar. Gegen Finnland mussten die eNationalmannschaft allerdings zwei Pleiten hinnehmen, mit 3:4 und 1:2 unterlag sie jeweils knapp. Es waren die einzigen Punktverluste abseits eines 1:1 gegen Belgien.

Zidane direkt per Volley zur Stelle

Zum Abschluss der Gruppe D wurden die Belgier immerhin noch mal mit 5:0 in ihre Schranken gewiesen - Platz eins aber dennoch verfehlt. Diesen sicherten sich die Finnen, die dadurch im Winner Bracket gegen die starken Türken antreten mussten. Deutschland wiederum durfte sich mit dem Dritten der Gruppe B messen, 'RBLZ_UMUT' und 'DullenMIKE' trafen im Best-of-2-Format auf die Kroaten 'Cyber_Fico' und 'Gruby10'.

Beide Duos agierten gegen den Ball mit einer Fünferkette, das Passspiel war in der Anfangsphase jeweils unsauber. Die ersten großen Gelegenheiten hatten die Kroaten, die zweimal kurz nacheinander an Gianluigi Donnarumma im Tor des deutschen eNationalteams scheiterten (19.). Nur wenig später nutzten 'RBLZ_UMUT' und 'DullenMIKE' ihre erste Chance: Zinedine Zidane verwertete eine Halbfeldflanke per Volleyabschluss (22.).

DFB geht mit 3:1 ins Rückspiel

Das 1:0 verschaffte dem DFB sichtbar Aufschwung, Edwin van der Sar im kroatischen Gehäuse verhinderte das 2:0 (32.). Kurz vor der Pause war der zweite Treffer dann aber fällig: Ruud Gullit war auf der rechten Seite durchgebrochen und traf aus schwierigem Winkel an den Innenpfosten - von dort aus fand der Ball den Weg ins Netz (43.). Diese spielerische Überlegenheit konnte Deutschland auch im zweiten Durchgang bestätigen.

Nach einer guten Ingame-Stunde legte sich Eusebio das Spielgerät per Elastico auf links und schloss zum 3:0 ins lange Eck ab (62.). Kroatien stellte daraufhin etwas Hoffnung her, durch Lionel Messi verkürzten 'Cyber_Fico' und 'Gruby10' noch auf 1:3 (70.). Dennoch waren 'RBLZ_UMUT' und 'DullenMIKE' nach einem starken Hinspiel nur noch eine weitere ähnliche Leistung von den Play-offs der FIFAe Nations Series 2023 entfernt.

Zauber-FIFA in der letzten Halbzeit

Auch im Rückspiel setzte das DFB-Doppel nach einem bedachten Auftakt den ersten Stich: Eine Traumkombination über rechts vollendete Zidane aus kurzer Distanz zum 1:0 (26.) - keine Chance für den kroatischen Keeper. Offensiv kamen die Herausforderer in der ersten Hälfte überhaupt nicht auf Temperaturen, Kroatien verbuchte nicht einen einzigen Torschuss. Und auch in Hälfte zwei blieb das Wunder aus.

Stattdessen begannen 'RBLZ_UMUT' und 'DullenMIKE' mit der komfortablen Drei-Tore-Führung im Rücken zu zaubern. Wunderbare Flügelwechsel, präzise Steilpässe, direkte Weiterleitungen - allein das 2:0 wollte zunächst nicht fallen. In der 62. Minute fand Patrick Vieira dann jedoch Kylian Mbappé, der einen Verteidiger aussteigen ließ und einen zweiten Treffer obendrauf setzte. Im Anschluss wirkten die Kroaten etwas gebrochen.

Mitte Mai um das Final-Ticket

Ein Scorpion Kick verfehlte das Tor noch knapp (70.), das 3:0 fiel trotzdem - Achraf Hakimi durfte nach flacher Hereingabe einschieben (74.). Erneut betrieben die Kroaten in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik (85.), das zweite 3:1 bedeutete dennoch den souveränen Einzug in die Play-offs. Der Druckabfall war 'RBLZ_UMUT' und 'DullenMIKE' im Livestream anzusehen, schwer wog wohl noch die Enttäuschung nach den Play-Ins.

Die Play-offs zum FIFAe Nations Cup 2023 werden Mitte Mai stattfinden, 23 Teams qualifizieren sich für das Offline-Event. Der Austragungsort und damit auch die Gastgebernation stehen noch nicht fest. Ähnlich der Online-Qualifier sehen die Play-offs zunächst eine Gruppenphase vor, auf die Winner Bracket und Second Chance Bracket folgen. Die letzten Tickets für das Finalturnier werden im Third Chance Bracket gelöst.