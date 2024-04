Fenerbahce wehrt sich: "Kämpfen seit 20 Jahren gegen türkisches Fußballsystem"

Einen Tag nach dem bizarren Supercup in der Türkei hat sich Fenerbahce in einem langen Statement zur Wehr gesetzt. Der Kampf gegen das "ungerechte Fußballsystem in der Türkei" laufe mittlerweile schon zwei Jahrzehnte.

Großer - und doch kurzer - Auftritt: Fenerbahces U 19 trat im türkischen Supercup an. imago images