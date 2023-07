FeNC 2023: "Wir sind komplett enttäuscht" - Deutschland gibt sicher geglaubten Sieg her und scheidet aus

Für Deutschland ist der FIFAe Nations Cup 2023 vorzeitig beendet. Das DFB-Team gab einen sicher geglaubten Sieg noch her - mit dem letzten Angriff der Partie erzielte Finnland den Siegtreffer.

Die Nachspielzeit lief bereits, es war der letzte Angriff der Partie. Finnland spielte schnell nach vorne, eine Flanke in die Mitte bugsierte der Stürmer ins Tor. Jubelschreie bei den Skandinaviern, entsetzen auf Seiten Deutschlands. "Wir sind komplett enttäuscht", berichtet Trainer Matthias 'Stylo' Hietsch kicker eSport. Wie im Vorjahr ist für die deutsche Nationalmannschaft beim FIFAe Nations Cup im Achtelfinale Schluss.

Wir hätten mit 3:0 oder 4:0 vorne liegen müssen. Nationaltrainer Matthias 'Stylo' Hietsch

Dabei sah alles lange Zeit ganz anders aus. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und Levy Finn 'levyfinn' Rieck dominierten das Hin- und weite Teile des Rückspiels. Die Skandinavier kamen kaum gefährlich vor das Tor, entweder griff das Pressing der deutschen oder der finale Passe hinter die Abwehr missglückte. Einzig das Ergebnis machte die Begegnung spannend, denn trotz der Vielzahl an Chancen führte das DFB-Team "nur" mit 2:0. "Wir hätten mit 3:0 oder 4:0 vorne liegen müssen", räumt 'Stylo' ein. "Dann bekommen wir aus dem Nichts das 1:2."

'Stylo': "Es ist einfach schwer zu begreifen"

Nach einem Wechsel - Jeremias 'Jerkos' Kosamo kam für Anton 'Anzinho' Korvenaho - verbesserte sich zwar nicht das finnische Spiel, aber sie kamen zum Anschluss. Mit Hoffnung im Rücken versuchten sie, den Druck zu erhöhen - und das erfolgreich. Nach einem Fehlpass aus der Abwehr heraus schalteten 'Jerkos' und Josse 'Kossu72' Kosamo schnell um und erzielten aus kurzer Distanz in der 80. Ingame-Minute den Ausgleich nach Hin- und Rückspiel.

Was folgte, ist bekannt. "Das 2:3 dürfen wir so nie kassieren. Nach dem Ausgleich müssen wir das einfach herunterspielen und in die Verlängerung gehen", analysiert Hietsch: "Es ist einfach schwer zu begreifen, da wir zwei Spiele dominiert haben, die Chancen einfach nicht reingehen und die Finnen machen aus dem Nichts Tore." Nicht nur für Deutschland ist der Traum vom Titel beendet, auch Dänemark mit Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang schied im Achtelfinale aus. Beide Teams hätten im Viertelfinale aufeinander treffen können. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.