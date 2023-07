FeNC 2023: DFB-Team zum Start glanzlos - aber auf Kurs

Deutschland hat sich zum Auftakt des FIFAe Nations Cup (FeNC) eine gute Ausgangslage für den Einzug in die K.-o.-Phase erspielt. Glänzen konnte das DFB-Team nicht - besonders offensiv lief phasenweise wenig zusammen.

Bei 'RBLZ_Umut' (r.) und dem DFB-Team war noch etwas Sand im Getriebe. FIFA via Getty Images

Nur zwei Tage nach seinem Triumph beim FIFAe Club World Cup startete Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin schon seine nächste 2vs2-Titelmission. Beim FIFAe Nations Cup muss er ohne seinen dänischen RB-Kollegen Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang auskommen. Dafür reisten Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Levy Finn 'levyfinn' Rieck für den DFB nach Saudi-Arabien. Die große Frage: Wie gelingt dem Noch-Einzelweltmeister die Umstellung?

Die Hinrunde der Gruppenphase bescherte noch keine eindeutige Antwort. Zum Auftakt gegen Indien nahm 'levyfinn' neben 'RBLZ_Umut' Platz. Ein knapper 2:1-Sieg bedeutete die ersten drei Punkte und einen erfolgreichen Start. An der Seite von 'DullenMIKE' fehlte im anschließenden Duell gegen Peru (0:0) die Durchschlagskraft. Folgerichtig durfte in der dritten Begegnung gegen die zuvor starken Israelis wieder Rieck zum Controller greifen.

Trotz einer offensiv verbesserten Vorstellung lag die deutsche eNationalmannschaft bis tief in die Schlussphase mit 0:1 zurück. Der Ausgleich in der 86. Ingame-Minute zeugte von Mentalität im DFB-Team. Nach einem weiteren Sieg gegen Südafrika gab es jedoch zum Abschluss einen Dämpfer: Die 0:1-Niederlage gegen Schweden legte erneut Schwächen im letzten Drittel offen.

Coach Fehr: "Haben noch Luft nach oben"

Mit acht Punkten aus fünf Partien belegt Deutschland zur Gruppenphasen-Halbzeit den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Israel und Schweden beträgt lediglich einen Zähler, deren vier wiederum der Vorsprung auf Indien. Das Polster wirkt komfortabel angesichts der Tatsache, dass vier von sechs Mannschaften ins Achtelfinale einziehen. Trotzdem wird sich die deutsche eNationalmannschaft steigern müssen, um nach dem Titel greifen zu können.

Zu diesem Schluss gelangte auch Coach Daniel 'Fehrminator' Fehr: "Für den ersten Tag war es okay, wir haben noch Luft nach oben." Der DFB-eNationaltrainer sei dennoch "positiv gestimmt" für die zweite Hälfte der Vorrunde. Ähnlich sah es 'levyfinn', der gegenüber kicker eSport die "schwere Gruppe" D betonte. Daher war der Ex-Rostocker mit der Gesamtheit der deutschen Leistungen "schon zufrieden". Für ihn persönlich dürfte das wohl ebenfalls gelten.

Fehlt Gültekin das Tempo seines RB-Partners?

Rieck war nach dem zweiten Spiel, das 'DullenMIKE' bestritt, gesetzt. Neuhausen konnte die Entscheidung nachvollziehen: Bei 'levyfinn' und 'RBLZ_Umut' sei es schlicht "besser gelaufen, sie haben die Spiele gewonnen". Dennoch erwartet der FOKUS-Profi, am Mittwoch wieder auf Spielzeit zu kommen. Sollte 'DullenMIKE' das Vertrauen erhalten, dann wohl erneut zusammen mit Gültekin. Für den es so bald nach der Klub-WM "sehr schwer" war.

'levyfinn' scheint gegenüber 'DullenMIKE' erst mal die Nase vorn zu haben. FIFA via Getty Images

Ihm blieb laut eigener Aussage kaum Zeit, mit dem Team zu trainieren. Sein Weltmeister-Partner 'RBLZ_Vejrgang' würde zudem "viel schneller nach vorne spielen" als die DFB-Kollegen. Dieser fehlende Zug zum gegnerischen Tor war der deutschen Mannschaft anzumerken. Fünf Tore in fünf Spielen sind ausbaufähig. Allerdings fielen zum Anstoß des Nationenvergleichs allgemein weniger Treffer (150) als am ersten Tag des FIFAe Club World Cup (179).

'RBLZ_Vejrgang' & Co. straucheln nach Traumstart

Die Dänen um besagten 'RBLZ_Vejrgang' hatten einen gemischten Start in den FIFAe Nations Cup. Auf zwei Siege folgten eine Niederlage und zwei Remis. Für Vejrgang und sein Team ist der Einzug ins die K.-o.-Phase als Tabellenvierter keinesfalls nur Formsache.

Noch deutlich weiter hinter den Erwartungen zurück blieben die Spanier und die Portugiesen. Beide iberischen eNationalmannschaften stehen in Gruppe C nach der Hinrunde außerhalb der Achtelfinal-Ränge. Die Furia Roja holte gar nur einen einzigen Punkt. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.