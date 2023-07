FeNC 2023: Deutschland zieht ins Achtelfinale ein - Revanche gegen Finnland?

Deutschland gehört in FIFA 23 zu den 16 besten Mannschaften der Welt. Beim FIFAe Nations Cup 2023 meisterte das DFB-Team die Gruppenphase souverän, trifft nun im Achtelfinale auf Finnland. Die Möglichkeit zur Revanche.

Deutschland muss im Achtelfinale gegen Finnland ran. FIFA via Getty Images

Agierte das DFB-Team bisher beim FIFAe Nations Cup (FeNC) noch glanzlos, war am entscheidenden Tag der Gruppenphase eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen. "Man hat gemerkt, dass wir mit Umut Gültekin nicht viel trainieren konnten, da er sehr lange mit Leipzig beim FIFAe Club World Cup eingespannt war. Jedes Spiel hilft uns, uns aufeinander einzustellen - Fortschritte hat man heute bereits gesehen", resümiert Levy 'levyfinn' Finn Rieck gegenüber kicker eSport.

Der ehemalige Rostocker startete an der Seite des frisch gebackenen Klub-Weltmeisters, der zwischen Triumph und FeNC-Auftakt nur einen Tag Pause hatte. Tatsächlich sah an vielen Stellen das Kombinationsspiel deutlich flüssiger aus. Wenngleich nicht all zu viele Tormöglichkeiten herausgearbeitet wurden, nutzte das DFB-Team seine Chancen.

Besonders hervorzuheben war jedoch die Abwehrleistung. "Beim 2vs2 können im diesjährigen FIFA schon kleinere Fehler das Spiel entscheiden. Der ein oder andere Abpraller, der dann zum Gegentor führt. Da im 2vs2 eher weniger Treffer erzielt werden, haben wir unseren Fokus auf die Defensive gelegt", analysierte Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen.

'DullenMIKE': "Der Wechsel traf mich unvorbereitet"

Auch der FOKUS-Profi kam noch zu Spielzeiten, allerdings etwas überrumpelnd. Beim Stand von 3:0 wurde Neuhausen gegen Südafrika in der 69. Ingame-Minute eingewechselt. "Dass ich ins Spiel komme, wurde mir vorher nicht gesagt. Der Wechsel traf mich unvorbereitet", so 'DullenMIKE'. Zudem sei der Zeitpunkt des Wechsels ungeachtet des Spielstandes ungünstig gewesen, "da der Gegner mit ständigem Druck gespielt hatte". Die Idee sei gewesen, dass der Deutsche Einzelmeister 2022 die restlichen 20 Ingame-Minuten zum Aufwärmen mitnehmen sollte. Ein Einsatz im letzten Spiel gegen Schweden sei vorher abgesprochen gewesen.

Tatsächlich nutzte der Gegner die entstandene Unordnung im Spiel der deutschen Nationalmannschaft, konnte aber nur noch auf 2:3 verkürzen. Ein Sieg von insgesamt vier weiteren, lediglich gegen Israel zog Deutschland den Kürzeren. Damit qualifizierte sich das DFB-Team als Zweiter der Gruppe für das Achtelfinale, trifft dort am Freitag um 16:00 Uhr auf Finnland. "Ein auf dem Papier vermeintlich leichtes Los, aber wir wissen aus bester Erfahrung, dass die Finnen ein unangenehmer Gegner sein können", prognostiziert 'levyfinn'. Bei den Play-Ins zum FeNC traf die Mannschaft in der Gruppenphase auf die Skandinavier und verlor beide Partien. "Entsprechend haben wir noch eine Rechnung offen", zeigt sich Rieck angriffslustig.

Last-Minute-Schock für Spanien

Was Deutschland geschafft hat, nämlich ins Achtelfinale einzuziehen, gelang Spanien und Portugal derweil nicht. Überraschend scheiterten die beiden Mannschaften der iberischen Halbinsel in der Gruppenphase. Portugal, mit Ex-Klubweltmeister Diogo 'Tuga810' Pombo, holte lediglich sieben Punkte und wurde abgeschlagen Letzter.

Spanien dagegen versuchte den schlechten Auftakt ins Turnier zu korrigieren, konnte die Aufholjagd allerdings nicht beenden und schied daher ebenso aus. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.