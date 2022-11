Fellhauers Rücken hält "bis zur Winterpause"

Die SV Elversberg hat auch die Hürde Dortmund II genommen - und das ohne den Torjäger. Trainer Horst Steffen wirft den Blick auf die Aufgabe Bayreuth.

Dass Liga-Toptorjäger Luca Schnellbacher (neun Treffer) wegen muskulärer Probleme in der Wade fehlte, hinderte Elversberg auch an diesem 15. Spieltag nicht am Toreschießen. Die Dortmunder, die zuvor vier Spiele in Folge ohne Gegentreffer geblieben waren, mussten sich sogar bei Keeper Marcel Lotka bedanken, dass es am Ende nur drei waren. "Wir sind super reingekommen, haben nach dem 2:0 unsere Chancen aber nicht genutzt - gerade ich", haderte Robin Fellhauer.

Auch sein Einsatz stand aufgrund anhaltender Rückenprobleme auf der Kippe. Davon war im Spiel vor über 6000 Zuschauern aber nichts zu sehen. Der Rechtsverteidiger und Kapitän war ständig im Vorwärtsgang, bereitete zwei Treffer vor und vergab noch drei gute Möglichkeiten - kicker-Note 2,0. Nur der Spieler des Spieltags Jannik Rochelt war am Samstag besser.

"Mein Rücken hält auf jeden Fall bis zur Winterpause durch", sagte Fellhauer - ein klares Signal an Trainer und Konkurrenz, dass er auch am Dienstag in Bayreuth (19 Uhr, LIVE! bei kicker) spielen möchte. Schnellbacher und Kevin Conrad (Muskelfaserriss in der Wade) werden dagegen wohl fehlen.

Steffen erwartet Mannschaft "in alter Frische"

Am Montag fährt die SVE bereits nach Oberfranken. Dementsprechend reduziert ist das Programm zwischen den Spielen in dieser englischen Woche. "Am Dienstag sind wir dann wieder in Top-Verfassung", so Trainer Horst Steffen, der seine Mannschaft in Bayreuth "in alter Frische" erwartet.

Steffens Plan: "Wir wollen unsere Auswärtsbilanz in diesem Jahr krönen." Ein oder gar drei Punkte sollen es beim zuletzt formverbesserten Aufsteiger also schon sein. Wobei der Coach auch warnt: "Wenn du nicht hundertprozentig da bist, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Das erwartet uns in Bayreuth auch."