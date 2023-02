Fellhauer erwartet "hartes Stück Arbeit" gegen Oldenburg

Die SV Elversberg ist vor dem Duell mit Mitaufsteiger VfB Oldenburg weiter in der Erfolgsspur. Neben dem Tabellenplatz versprüht auch ein neues Detail am Stadion Euphorie.

Für Elversberg verlief die aktuelle Drittliga-Saison bislang nahezu märchenhaft: Auch Seit dem Re-Start musste der Tabellenführer lediglich eine Niederlage beim Auftaktspiel in Wiesbaden hinnehmen, darauf folgten Siege gegen Ingolstadt, Essen und zuletzt ein 4:0-Erfolg in Saarbrücken.

Beflügelt das neue Dach die Stimmung?

Mit einem komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf den Relegationsplatz geht es für die SVE am Samstagnachmittag ins Duell mit dem abstiegsbedrohten VfB Oldenburg, das am vergangen Spieltag gegen die Münchner Löwen eine gehörige Portion Moral bewies: "Wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Zumal Oldenburg eine Mannschaft ist, die nie aufgibt", blickte SVE-Rechtsverteidiger Robin Fellhauer auf der Pressekonferenz am Donnerstag auf die bevorstehende Aufgabe. Dabei spielte der 25-Jährige unter anderem auf die letzte Partie des VfB an, als sich der Drittliga-Neuling aus Niedersachen noch spät den 2:2-Ausgleich gegen 1860 erarbeitete.

Vorfreude auf das Spiel verspürt Fellhauer derweil nicht nur aufgrund der bevorstehenden Herausforderung: Gegen Oldenburg wird die Heimtribüne in Elversberg erstmals überdacht sein, nachdem die Baumaßnahmen des Stadiondachs pünktlich abgeschlossen wurden: "Wir sind alle gespannt, wie es wird, wie laut es wird oder ob es überhaupt spürbar wird. Ich denke aber schon, dass es einen Tick lauter wird und da freuen wir uns als Spieler auch drauf", so Fellhauer.

Drei Alternativen für verletzten Schnellbacher

Personell sieht es beim Tabellenführer aktuell durchwachsen aus. In Saarbrücken zog sich Doppelpacker Luca Schnellbacher einen Bänderriss zu, der "ausheilen muss", erklärte SVE-Coach Horst Steffen: "Die Ausfallzeit ist ein bisschen länger als erhofft. Schnellbacher wird sicherlich nicht am Wochenende spielen." Für den Angriff stehen dem 53-Jährigen Kevin Koffi, Valdrin Mustafa und der junge Ben Bobzien zur Verfügung, die neben Bremen-Leihgabe Nick Woltemade die Schnellbacher-Lücke schließen könnten.

Ob die SV Elversberg den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen kann, wird sich am Samstagnachmittag zeigen. Ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) rollt der Ball an der Kaiserlinde.