Felixson bei Burgdorf II mit Hoffnung auf den Klassenverbleib

In der 3. Handball Liga steht die Zweite der TSV Hannover-Burgdorf an diesem Wochenende unter Druck, der Vorletzte reist zur einen Platz und vier Punkte entfernten SG Hamburg-Nord. Ein richtungsweisendes Spiel, für das sich Heidmar Felixson nach dem Trainerwechsel zuversichtlich zeigt.

"Wir müssen etwas tun und alles versuchen um den Klassenerhalt noch zu realisieren. Die Entwicklung war in den letzten Wochen nicht so, wie wir uns das gewünscht und erhofft haben", erklärte Heidmar Felixson nach der 30:31-Niederlage bei Leipzig II die Freistellung des bisherigen Trainers Kilian Kraft.

Felixson selbst wird neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer bei den Recken mit Koray Ayar und dem A-Junioren-Coach Sven Hylmar die nächsten Aufgaben gemeinschaftlich angehen. Für das neue Trainer-Trio begann am Montag sofort die Vorbereitung auf das Spiel bei der SG Hamburg Nord am heutigen Samstag. Eine richtungsweisende Partie, der mit einem Sieg der Abstand auf zwei Punkte halbiert werden könnte - sie bei einer Niederlage aber auch auf sechs Punkte anwachsen könnte.

"Natürlich reisen wir mit dem Ziel an, den Abstand zu verkürzen", sagt Heidmar Felixson vor dem Duell zweier derzeit auf einem Abstiegsrang liegender Teams - der Anwurf erfolgt um 19 Uhr. Gute Erinnerungen haben die Burgdorfer auf jeden Fall an diesen Gegner, gelang doch im Hinspiel der zweite von bisher allerdings nur drei Saisonsiegen.

"Wir wollen alles versuchen, um in der 3. Liga zu bleiben", betont Heidmar Felixsson und fügt an: "Es ist natürlich alles andere als einfach, aber es sind noch 20 Punkte zu vergeben." Felixson hat in der Woche einen guten Eindruck von seinem gewonnen und geht gewohnt optimistisch an die Aufgaben heran. "Wir müssen sofort eine gute Einstellung zeigen, dann bin ich guter Dinge."

