Felix Nmecha: Erst Europa, dann Europameister

Felix Nmecha gehört zu den Shootingstars dieser Bundesligasaison, mit drei Toren und sechs Vorlagen hat sich der 22-Jährige beim VfL Wolfsburg aus dem Schatten seines Bruders Lukas gespielt. Dem er im Sommer nacheifern möchte - im DFB-Trikot bei der U-21-EM.

Es war eine Vorlage wie ein Kunstwerk. Ein Pass, mit dem Felix Nmecha, wenn auch unter gütiger Mithilfe seiner passiven Gegenspieler, die gesamte Hoffenheimer Abwehrreihe aushebelte und den Ball perfekt für Torschütze Luca Waldschmidt zum 2:0 auflegte. "Ich glaube, es war ein ziemlich guter Pass", sagt der Wolfsburger Mittelfeldmann zu seiner sechsten Torvorlage in dieser Saison, Hinzu kommen drei Treffer, was den 22-Jährigen zum drittbesten Scorer seiner Mannschaft hinter Patrick Wimmer (12 Scorerpunkte) und Mattias Svanberg (10) macht. Stellt ihn das zufrieden? "Nein", betont Nmecha, eigentlich habe er schon mehr Punkte haben wollen. Das zeigt, welches Selbstvertrauen dieser Spieler, der die gesamte Jugend bei Manchester City verbrachte, in sich trägt, obwohl er sich erst im Durchbruchjahr befindet.

Eine Saison, die ihn zu einem Stammspieler, hier und da sogar schon zum Leistungsträger machte. Eine Spielzeit, die für ihn ewig in Erinnerung bleibt. Nmecha kommt groß raus, tritt aus dem Schatten von Torjäger und Bruder Lukas, feiert Ende März gegen Belgien (2:3) gar sein Debüt in der Nationalmannschaft unter Hansi Flick, im besten Fall steht am Ende dieser Spielzeit der Einzug ins internationale Geschäft.

Europa mit dem VfL ist sein Nahziel, anschließend möchte er mit der deutschen U 21 Europameister werden. Noch wisse er bezüglich seiner Nominierung nichts, sagt er, im Kopf habe er es aber, dass er den Sommer beim Turnier in Georgien und Rumänien verbringt. Seine Überzeugung: "Wir haben eine sehr gute Mannschaft." Bruder Lukas, in dieser Saison beim VfL von einer Knieverletzung zurückgeworfen, hat es bereits vorgemacht, wurde 2021 Europameister mit der DFB-Nachwuchsauswahl.

Nmechas Vertrag beinhaltet verschiedene Klauseln

In Wolfsburg soll Nmecha in der nächsten Saison weiter reifen, sein bis 2024 gültiger Vertrag beinhaltet verschiedene Klauseln, wonach sich dieser bis 2025 oder gar 2026 verlängern wird. Darüber reden mag der Spieler nicht, auch zum etwaigen Interesse anderer Klubs, das nach dieser Saison nicht überraschend käme, hüllt er sich in Schweigen. "Mein Fokus gilt den letzten beiden Spielen." Und am Mittwochabend dem Champions-League-Halbfinale zwischen ManCity und Real Madrid. 13 Jahre verbrachte er bei den Engländern, denen er selbstredend die Daumen drückt. "Ich kenne viele Leute bei City, ich hoffe, dass sie es schaffen."