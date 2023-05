Felix Nmecha an Krücken: EM-Sorgen um VfL-Nationalspieler

Schlechter hätte der letzte Spieltag für den VfL Wolfsburg nicht laufen können. Das 1:2 gegen Absteiger Hertha BSC, der Absturz auf Tabellenplatz 8. Zu allem Überfluss musste Felix Nmecha ins Krankenhaus - und kam an Krücken wieder heraus.

In der 42. Minute passierte es. Josuha Guilavogui erzielte in seinem Abschiedsspiel vom VfL Wolfsburg beinahe noch ein Tor, Marco Richter klärte den Ball allerdings auf der Linie. Im Nachsetzen kollidierten Felix Nmecha und Herthas Jessic Ngankam - folgenschwer für den Wolfsburger. Der blieb am Boden liegen, hielt sich das rechte Sprunggelenk.

Anschließend versuchte es der VfL-Mittelfeldmann noch einmal, humpelte über den Platz, ehe er kurz vor der Pause wieder auf dem Rasen saß. Und letztlich ausgewechselt werden musste. "Es war etwas unglücklich, es gab einen Pressschlag", berichtete Trainer Niko Kovac. "Felix hatte sein Sprunggelenk nicht allzu fest. Da kann es schon mal passieren, dass es wehtut. Es tat ihm richtig weh."

Wir werden untersuchen, ob mehr passiert ist. Niko Kovac

Vom Stadion aus ging es für Nmecha direkt ins Klinikum. Kovac: "Wir werden untersuchen, ob mehr passiert ist." Eine offizielle Diagnose vom VfL gab es am Sonntagmorgen noch nicht, dafür aber ein Foto vom Samstagabend. Ein Gruppenbild der Wolfsburger Abschlussfeier, das in den sozialen Medien auftauchte. Ein Foto, auf dem auch Felix Nmecha zu sehen ist. Mit Krücken. Am rechten Fuß trug er keinen Schuh, sondern nur eine Badelatsche.

Bitter für den 22-Jährigen, bitter womöglich auch für die deutsche U-21-Nationalmannschaft. Im Juni/Juli findet in Georgien und Rumänien die Europameisterschaft statt, Nmecha, der in diesem Jahr bereits in der A-Nationalelf debütierte, spielt in den Planungen von Trainer Antonio Di Salvo eine große Rolle. Er wisse zwar noch nichts über seine Nominierung, hatte der Wolfsburger zuletzt gesagt, seine Pläne richtete er aber auf das bevorstehende Turnier aus. Mit der Überzeugung, den Titel holen zu können. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft."

Noch Zeit bis zur U-21-EM

Wie groß die EM-Sorgen sind, muss nun die Diagnose zeigen. Am 10. Juni bezieht der DFB-Tross sein Trainingslager in Prad (Südtirol), am 22. Juni steht im georgischen Kutaissi das erste Gruppenspiel gegen Israel auf dem Programm. Ein bisschen Zeit hat Nmecha also noch, um wieder auf die Beine zu kommen.