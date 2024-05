Felix Neureuther ARD-Experte bei den Sommerspielen

Ein Wintersportler als Experte für die Sommerspiele: Felix Neureuther verstärkt das ARD-Team bei Olympia in Paris (26. Juli bis 11. August).

Als fachkundiger Begleiter des alpinen Ski-Weltcups und Protagonist in Dokumentationen wie "Spiel mit dem Feuer" (2022) und "Spiel mit den Alpen" (2024) hat der frühere Skirennläufer bereits viel TV-Erfahrung gesammelt, nun gibt er sein Debüt auch fachfremden Terrain.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, weil ich glaube, dass die Spiele in Paris etwas ganz Besonderes werden und weil ich als Wintersportler mal Olympische Sommerspiele von einer anderen Seite erleben darf", sagte der 40-Jährige. Bisher sei er nur Zuschauer gewesen, aber stets ein "großer Sommersportfan, auch was die Olympischen Spiele betrifft".

In Paris trifft Neureuther auf alte Bekannte wie Esther Sedlaczek und Alex Bommes, die er bereits aus dem Winter kennt. Was er sich wünscht? "Dass es friedliche Spiele werden. Dass es Spiele werden, die die Masse begeistern und die vor allem auch Kinder motivieren, rauszugehen, gesünder zu leben und Sport zu treiben. Dass wieder mehr eine Begeisterung für den Sport entsteht. Diese Kraft hat Olympia."

"Es ist eine große Chance - Olympia in Paris - die Leute wieder zu begeistern", sagte Neureuther in Hamburg. Er bezeichnet sich selbst als "kritischen Geist". Er wolle kritisch draufschauen auch mit Bezug auf das Internationale Olympische Komitee (IOC), und dass der Sport wieder mehr in den Fokus rücke. "Die Athletinnen und Athleten haben das ganze System so groß gemacht und nicht die Funktionäre", sagte er. Er wolle Sportarten vorstellen, "die jetzt nicht so bekannt sind". Zum Beispiel freue er sich auf Synchronschwimmen.

Neureuther werde laut ARD seine Olympia-Erlebnisse in der Rubrik "Felix Neureuther - Slalom durch Paris" im TV und in der Mediathek sowie auf den Social-Media-Accounts der Sportschau mit dem Publikum teilen. Außerdem werde er "als meinungsfreudiger Gesprächsgast" im TV-Studio, im Podcast und Radio auftreten.

Die crossmediale Programmchefin Mirjam Bach verspricht sich einige Impulse vom Gast aus dem Winter. "Felix ist ein großer Fan der olympischen Idee, er liebt es, Menschen in Bewegung zu bringen. Gleichzeitig ist er aber auch ein kritischer Geist, wenn es um Themen wie Nachhaltigkeit oder die Rolle des IOC geht. Daher sind wir gespannt auf seinen Blick auf die Olympischen Spiele", sagte Bach.