Felix Kroos wirft Handtuch bei Unions U 19

Bei Union Berlin wurden am Montag beim Training einige Akteure vermisst. Im Nachwuchs endet derweil die kurze Amtszeit von U-19-Co-Trainer Felix Kroos bereits nach fünf Monaten.

Der 1. FC Union Berlin will sich weiterhin für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll dafür am vorletzten Spieltag beim Mitbewerber SC Freiburg gepunktet werden. 2700 Union-Anhänger reisen mit in den Breisgau. Das Gästekontingent ist ausgeschöpft.

Die scharfe Vorbereitung für die Partie begann am Montagnachmittag. Bei Sonnenschein und unter den Augen einiger Anhänger wurde zunächst Torwarttrainer Michael Gspurning zum 41. Geburtstag gratuliert. Das sieht bei Union so aus, dass alle Trainer und Spieler im Kreis stehen und den Jubilar mit Bällen beschießen oder bewerfen.

Trainer Urs Fischer versuchte sich sacht mit zwei Bällen, den schärfsten Treffer bei Gspurning landete aber Torjäger Taiwo Awoniyi. Im Anschluss ging es ernster zur Sache. Fischer zeigte sich hier und da bei Spielformen mit dem Vortrag seiner Schützlinge unzufrieden.

Auch Schäfer nicht gesichtet

Alle Unioner konnte der Schweizer ohnehin nicht begrüßen. Die Verteidiger Timo Baumgartl und Robin Knoche fehlten ganz. Baumgartl laboriert noch an einem handelsüblichen Infekt. Abwehrchef Knoche soll nach Klubangaben ein individuelles Training vor der Einheit der Mannschaft absolviert haben. Auch Offensivmann Andras Schäfer (Corona) wurde nicht gesichtet.

Ein kurzes Trainingsintermezzo legte Dominique Heintz hin. Der Linksverteidiger, der sich im Heimspiel gegen Greuther Fürth (1:1) bereits in der ersten Halbzeit am Sprunggelenk verletzt hatte und ausgetauscht werden musste, absolvierte nur leichte Ball- und Laufübungen mit Reha-Trainer Michel Kuper. Ob es bei Ex-Freiburger Heintz für eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte reicht, ist noch offen.

Kroos hat andere Pläne: "Bin froh über das Verständnis dafür"

Derweil gab der Verein eine Personalie abseits der Profibereichs bekannt. Felix Kroos setzt seine Tätigkeit als Co-Trainer der U 19 des Vereins nicht fort, die in der Bundesliga auf Rang acht einkam.

Ex-Union-Kapitän Kroos hatte das Amt erst zum 1. Januar 2022 übernommen. Jan Walle verlor deshalb den Assistenzjob. Doch keine fünf Monate später ist das Kapitel Kroos schon wieder beendet.

Das Trainerleben scheint doch nichts für ihn zu sein. "Es war etwas Besonderes für mich, nach meiner Zeit als Spieler bei Union, offiziell wieder die Kleidung meines Vereins zu tragen. Ich habe aber für mich persönlich erkannt, dass ich in Zukunft den Fokus auf andere Sachen legen möchte und bin froh über das Verständnis dafür", wird Kroos vom Verein zitiert.

Kroos-Vertrag zum Saisonende aufgelöst

Zu Wort kommt auch der sich derzeit in einem längeren Urlaub befindliche Nachwuchs-Cheftrainer André Hofschneider. Hofschneider, der zwei Mal zeitweise Kroos in der 2. Bundesliga trainierte, hatte einen guten Draht zum einstigen Mittelfeldmann. "Wir bedauern, aber respektieren Felix' Entscheidung natürlich. Wir bedanken uns bei ihm für seine Impulse und Ratschläge, die er als ehemaliger Profifußballer unseren Nachwuchsspielern geben konnte", so Hofschneider.

Der Vertrag mit Kroos wird zum Saisonende aufgelöst. Am Wochenende bestritt die von Cheftrainer André Vilk betreute U 19 bei Dynamo Dresden (1:1) ihr letztes Spiel.