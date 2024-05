Felix König: "Hoffen, dass durch die Mannschaft nochmals ein Ruck geht"

Im vorletzten Bundesliga-Heimspiel der Saison erwartet der HBW Balingen-Weilstetten am Freitag (3. Mai, 20 Uhr) den ThSV Eisenach. HBW-Geschäftsführer Felix König hofft auf eine Trendwende.

Im Gegensatz zum HBW kann der Balinger Mitaufsteiger aus Thüringen mit dem Saisonverlauf äußerst zufrieden sein. Mit 20 Pluspunkten steht der Tabellenfünfzehnte ganz dicht vor dem Klassenerhalt. Die Balinger hingegen bräuchten gleich mehrere Wunder, um den noch zu erreichen.

Die Enttäuschung nach der Niederlage gegen den Bergischen HC - es war die achte in Folge - war in Balingen riesig und als Konsequenz daraus haben die Verantwortlichen Trainer Jens Bürkle bekanntlich freigestellt (wir berichteten). Es sei dabei weniger darum gegangen, den letzten, vielleicht noch möglichen Strohhalm zu greifen - man müsste dabei aus dem Restprogramm von noch fünf Spielen insgesamt mindestens neun, auf Grund des schlechten Torverhältnisses besser alle zehn Punkte holen -, sondern vielmehr darum gegenüber dem spielenden Personal ein Zeichen zu setzen.

"Wir hoffen, dass durch die Mannschaft nochmals ein Ruck geht und sie in den restlichen Spielen bis zum Saisonende zeigt, was in ihr steckt", begründete Geschäftsführer Felix König vergangene Woche die Entscheidung der HBW-Verantwortlichen. Mit der Freistellung von Bürkle wurde die Verantwortung für die restlichen Spiele in die Hände von Tobias Hotz gelegt. Ihm zur Seite stehen wird Nachwuchstrainer Micha Thiemann.

Neuer Cheftrainer Hotz mit langer HBW-Vergangenheit

Fast unbemerkt, quasi unter dem Radar kann vor allem Hotz auf eine ganz schön lange Karriere bei den "Galliern" zurückblicken. Erst als Spieler und später als technischer Leiter und Co-Trainer beim Balinger Nachwuchs. Gleichzeitig hat er viele Jahre als Trainer im Jugendbereich gearbeitet. Angefangen von der E-Jugend bis zur A-Jugend, in der er acht Jahre viele Talente auf ihrem Weg bis in die Bundesliga begleitet hat, hat der 39-Jährige Trainererfahrung gesammelt.

2022 wurde er Nachfolger von Matthias "Matti" Flohr als Co-Trainer bei der Bundesligamannschaft, zunächst nur nebenberuflich. Seit 2023 ist Hotz hauptamtlich als Co-Trainer beim HBW angestellt, und zwar bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft. Während er also jetzt für die restlichen Saisonspiele die Hauptverantwortung für die Bundesligamannschaft hat, bleibt er weiterhin Co-Trainer bei den Jung-Galliern, was zu einer etwas kuriosen Situation führt. Während Hotz beim Drittligisten offiziell Micha Thiemann als Co-Trainer zur Seite steht, wird es also bei der Bundesligamannschaft gerade umgekehrt sein.

Wunder werden vom Balinger Interimsgespann keine erwartet, aber "ich hoffe, es werden erfolgreiche Wochen - wie immer man Erfolg dann auch definieren möchte", will Tobias Hotz zusammen mit Micha Thiemann das Maximum aus der Mannschaft und aus den verbleibenden Spielen noch herausholen. Dazu gehört vor allem, dass sich die Gallier am Freitagabend im vorletzten Heimspiel der Saison von einer anderen Seite zeigen, wie zuletzt gegen den Bergischen HC, als sie alles vermissen ließen, was man als zahlender Zuschauer von ihnen erwarten darf.

Die Mannschaft um Kapitän Felix Danner wird den Kampf der Gäste annehmen müssen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob es Tobias Hotz gemeinsam mit Micha Thiemann gelingt, die Gallier-Gene wieder aus der Mannschaft herauszukitzeln. Denn nur dann, werden sie eine Party der zahlreichen Eisenacher Fans in der Balinger SparkassenArena verhindern können.