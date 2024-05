Felix Claar verlängert vorzeitig beim SC Magdeburg

Rückraumspieler Felix Claar hat seinen Vertrag bei Handball Bundesligist SC Magdeburg vorzeitig verlängert. Der 27-jährige Schwede unterschreibt beim SCM einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 - sein bisheriger Kontrakt galt bis 2026.

Felix Claar spielt seine erste Saison für den SC Magdeburg in der Handball Bundesliga hat die Verantwortlichen des Vereins überzeugt. Vor der Saison 2023/24 aus Aalborg an die Elbe gewechselt, steht er nach seinen ersten 30 Spielen in der Bundesliga bei 158 Toren und 78 Assists. Ähnlich überragend ist seine Statistik in der laufenden Champions League, in der ihm bislang 77 Treffer gelangen. In seiner ersten Saison steht er mit dem SCM vor der Meisterschaft und hat den Sprung zum Final4 der Königsklasse geschafft.

"Ich wurde fantastisch im Team aufgenommen und fühle mich hier vom ersten Tag an auf und neben dem Feld super wohl", erklärte Felix Claar seine vorzeitige Verlängerung. "Die Stimmung in der GETEC Arena, die die Fans hier entfachen, ist atemberaubend und macht Lust auf mehr. Daher freue ich mich sehr darüber, noch länger in Magdeburg zu bleiben. Wir haben hier beste Voraussetzungen, sich sportlich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können - am liebsten schon in dieser Saison."

"Uns war natürlich schon vorher bewusst, welche Qualitäten Felix in das Team und den Verein bringen wird, aber dass er sich so schnell an die Liga gewöhnt und in unser System integriert, hat mich doch noch positiv überrascht", räumt Bennet Wiegert ein. Der Cheftrainer und Geschäftsführer Sport des SC Magdeburg fügt an: "Mit seinem überragenden Eins-Gegen-Eins, seiner Spielübersicht und seiner Stärke in der Defensive passt er perfekt in unser Spiel und hat sehr schnell Verantwortung übernommen. Wir freuen uns sehr und es macht uns stolz, dass wir ihn vorzeitig und langfristig an uns binden konnten und gemeinsam in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gehen."

