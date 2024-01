Felix Claar: "Auf diese Weise vermutlich die schlimmste Niederlage"

Ein verrücktes erstes Halbfinale lieferten sich Schweden und Frankreich bei der Handball-EM: Nach einem Sechs-Tore-Rückstand hatte sich Schweden eine Zwei-Tore-Führung erarbeitet. Frankreich rettete sich in die Verlängerung und siegte. Schweden hingegen bleibt nur das Spiel um Rang 3. Spielmacher Felix Claar sprach mit handball-world direkt nach der Partie.

Wie geht es dir kurz nach diesem dramatischen Spiel?

Felix Claar: Wir sind wirklich enttäuscht, wir hätten dieses Spiel gewinnen sollen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist auf diese Weise vermutlich die schlimmste Niederlage in meiner Karriere.

Zum Ende der regulären Spielzeit gab es zwei strittige Entscheidungen. Wie hast du die Aberkennung des Tors von Jim Gottfridsson gesehen?

Felix Claar: Als Jim das Tor erzielt hat, sah es so aus, als ob er zwei Schritte macht, dann mit dem Ball prellt und dann wieder drei Schritte macht. Für mich sah das so aus, als ob nichts falsch war. Wir hätten das Tor bekommen sollen.

... und beim direkten Freiwurf von Elohim Prandi?

Felix Claar: Beim Freiwurf habe ich ganz ehrlich nicht hingeschaut.

Nimm uns noch einmal zurück zur Halbzeitpause. Was haben euch eure Trainer in der Halbzeitpause gesagt, dass ihr so schnell von minus sechs zurückgekommen seid?

Felix Claar: In der ersten Halbzeit haben wir einfach die klaren Chancen ausgelassen. Das haben wir zum Beginn der zweiten Hälfte besser gemacht und über die Konter sind wir zu einfachen Toren gekommen und haben dann getroffen. Hinten war auch Palicka fantastisch im Tor und auch die Abwehr war herausragend.

