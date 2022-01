Feldspieler ins Tor? Kuriose Corona-Regeln beim Afrika-Cup

Die Teams beim Afrika-Cup müssen bei vielen Corona-Fällen in der Mannschaft improvisieren. Besonders kurios könnte es bei positiv getesteten Torhütern werden.

Der Verband präzisierte unmittelbar vor dem Auftaktspiel des Afrika-Cups zwischen Gastgeber Kamerun und Burkina Faso (17 Uhr, LIVE! bei kicker) noch mal die Modalitäten, sollte es zu mehreren positiven Tests in einer Auswahl kommen. Anders als in der Bundesliga, wo mindestens 16 Spieler aus dem Kader negativ getestet sein müssen, dass eine Partie stattfinden kann, sind es bei dem Kontinental-Turnier nur elf Akteure.

Das Spiel würde dann aber auch nicht neu angesetzt, sondern mit einer 0:2-Niederlage für die betroffene Mannschaft gewertet werden. In "Ausnahmefällen" behalte sich das Organisationskomitee des Afrika-Cups eine geeignete Entscheidung vor, hieß es in einer Mittelung weiter. Sollten derweil in einer Mannschaft auch alle Torhüter wegen eines positiven Corona-Tests ausfallen, müsse ein Feldspieler ins Tor.