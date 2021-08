Feldhahn nach erster Saisonniederlage: "Natürlich sehr bitter"

Nach sieben Spielen ohne Niederlage ging der FC Bayern München II am Dienstagabend erstmals leer aus - fast in der Hintergrund geriet da ein Comeback.

Die Rollen waren vor dem Münchner Gastspiel beim SV Schalding-Heining klar verteilt: Die Reserve des Rekordmeisters war mit sechs Siegen und einem Remis in die neue Saison gestartet, dazu kam eine Bilanz von 27:7 Toren. Die gastgebenden Passauer hingegen hatten nur sechs Zähler im selben Zeitraum geholt. Und so war es auch keine Überraschung, als die Münchner am Dienstagabend kurz vor der Pause durch einen Kopfball von Christopher Scott in Führung gegangen waren (44.).

"Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen und haben folgerichtig kurz vor der Pause die Führung erzielt", blickt Kapitän Nico Feldhahn auf den Spielverlauf zurück. "In der zweiten Hälfte sind wir dann fahriger und langsamer geworden. Die Schaldinger haben sich durch Zweikämpfe zurück ins Spiel gearbeitet." Auch von der Anfeuerung des Publikums angetrieben, kam der SVS nach 72 Minuten durch Markus Gallmaier zum Ausgleich. Doch damit nicht genug: Mit dem letzten Angriff drehte der Underdog das Spiel komplett: Nach einer Flanke drückte Alexander Mankowski den Ball aus kurzer Distanz zum vielumjubelten Siegtreffer über die Linie. "Dass wir das Spiel hinten raus noch verlieren, ist natürlich sehr bitter", ärgerte sich Feldhahn.

Tillmans Comeback fast mit einem Tor gekrönt

Zumal die Bayern durchaus selbst noch Chancen gehabt hatten, die Begegnung zu ihren Gunsten zu entscheiden. Eine dicke Möglichkeit ließ unter anderem Malik Tillman liegen, der erstmals seit dem 2. Oktober 2020 wieder auf dem Platz stand. Damals hatte sich der 19-Jährige im Drittliga-Spiel gegen Dresden das Kreuzband gerissen. Nun kehrte er nach monatelanger Pause auf den Rasen zurück und hätte sein Comeback um ein Haar mit einem Tor gekrönt, verzog in der Schlussphase jedoch aus kurzer Distanz.

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich Tillman und Co. am Freitagabend (19 Uhr), wenn die Münchner auf die SpVgg Unterhaching treffen. Der Mit-Absteiger präsentierte sich nach Stotterstart zuletzt in guter Form und hat die letzten fünf Spiele gewonnen. Mit einem weiteren Sieg könnte das Team von Trainer Sandro Wagner sogar nach Punkten mit dem FC Bayern II gleichziehen.