Fein verlässt die Bayern endgültig und wechselt zu Excelsior Rotterdam

Adrian Fein schließt das Kapitel Bayern München endgültig und schließt sich nach diversen Leihgeschäften Excelsior Rotterdam an.

Fein unterschrieb bereits 2019 seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern, wo er schon seit 2007 seine Fußballschuhe schnürte und galt als vielversprechendes Talent. Allerdings kam er über 34 Einsätze für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters nicht hinaus.

Die letzten Spielzeiten des 23-Jährigen waren durch Leihgeschäfte mit der PSV Eindhoven, dem Hamburger SV, Greuther Fürth, Regensburg und Dresden gekennzeichnet.

In den letzten Tagen folgte der Schritt in die Niederlande. Bei Excelsior Rotterdam hatte Fein bereits unter der Woche mittrainiert. Beide Seiten fanden Gefallen aneinander und es kam zur Unterschrift. Fein unterschreibt bis 2024 mit Option für eine weitere Spielzeit.

Salihamidzic: "Adrian ist bereit für den nächsten Schritt seiner Karriere"

"Adrian Fein ist in jungen Jahren zu uns gekommen und wurde auf dem FC Bayern Campus zum Profi ausgebildet. Er hat in den letzten Jahren als Leihspieler bei PSV Eindhoven oder dem Hamburger SV wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere", kommentierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Fein freut sich über den Neuanfang beim Aufsteiger, der seine beiden ersten Spiele gewonnen hat. "Die Art und Weise, wie der Trainer und die Mannschaft Fußball spielen wollen, passt perfekt zu mir. Excelsior hat ein junges Team, aber die Jungs sind alle sehr ehrgeizig", wird der Neuzugang vom Verein zitiert.

Netter Randaspekt: Am Sonntag geht es gegen Feins Ex-Klub PSV Eindhoven. Er kenne noch einige Spieler aus seiner Zeit bei der PSV und freue sich extrem auf das Match.