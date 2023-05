Die SV Elversberg hatte den vorzeitigen Aufstieg in die zweite Bundesliga selbst in der Hand. Doch das Team von Horst Steffen stolperte in Freiburg, verlor mit 2:1 und muss auch aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz noch um den direkten Durchmarsch zittern. "Das nervt einfach nur unfassbar", ärgerte sich Elversbergs Torschütze Manuel Feil über den vergebenen Matchball - und eine Schiedsrichterentscheidung.

"Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, haben es aber nicht so ganz auf den Platz bekommen", analysierte Feil nach der Partie am Mikrofon von "Magenta Sport" und ärgerte sich über die Passivität im eigenen Spiel. "Im Moment tut es einfach nur weh", so der Elversberger weiter. Auch sein Trainer Horst Steffen sah bei der SVE zu wenig Tempo und fehlende Aktivität in Richtung Ball: "Dann müssen wir halt auch fünf Mal umsonst laufen, beim sechsten Mal sind wir vielleicht Gewinner und haben den Ball", fasste er die Versäumnisse seines Teams zusammen. Dabei betonte Steffen allerdings die Stärke des Gegners: Freiburg habe mit gutem Pressing und Positionsspiel überzeugt und sein Team so vor Probleme gestellt.

Er macht noch einen Schritt und dann fällt ihm ein 'Ah, der hat mich berührt und da fall ich hin'. Es ist halt schwer, aber für mich war es dann, wenn er weiterläuft, kein Elfmeter. Horst Steffen

Die Schlüsselszene der Partie sahen sowohl Feil als auch sein Coach in der 57. Minute und im Zweikampf zwischen Robin Fellhauer und Jordy Makengo. Letzterer war nach Kontakt mit dem Elversberger im Strafraum noch einen Schritt gelaufen und dann zu Boden gegangen. Schiedsrichter Timo Gerach entschied auf Elfmeter, den Freiburgs Lars Kehl zur 1:0-Führung der Breisgauer verwandelte. "Er macht noch einen Schritt und dann fällt ihm ein 'Ah, der hat mich berührt und da fall ich hin'", sah Steffen in dem Pfiff eine Fehlentscheidung. Noch deutlicher wurde Feil: "Wie kann man auf so eine Schwalbe reinfallen? Da fällt mir nichts zu ein."

Letztlich gelang es Elversberg aber auch nach dem Gegentor nicht, den Druck auf den Ball zu erhöhen. Stattdessen bestraften die Breisgauer einen "krassen Fehler" (Steffen) von Fellhauer mit dem 2:0 und auch das Traumtor von Feil, der den Ball per Direktabnahme in den Winkel zirkelte, führte nicht zur Wende. "Manu (Feil, Anm. d. Red.) hat jetzt die Begabung für Traumtore wiedergefunden. [...] Es war ein tolles Tor, aber wir hätten noch ein weiteres gebraucht", so Steffen.

Nächstes Spitzenspiel, nächster Matchball

Für die SVE steht am kommenden Wochenende gegen Wehen Wiesbaden das nächste Spitzenspiel und auch der nächste Matchball an. Bis dahin gilt es, die Enttäuschung nach der vergebenen Chance zu verarbeiten. "Heute wird das nicht gelingen und wahrscheinlich auch morgen noch nicht", weiß Elversbergs Trainer, dass das etwas Zeit brauchen wird. Der Fußballlehrer ist sich aber sicher: "Wenn wir uns Dienstag wieder zum Training treffen und Wehen Wiesbaden vorbereiten, dann sehen wir auch wieder die Chance, die wir haben, vor heimischem Publikum Wiesbaden zu schlagen und damit dann auch unser Ziel zu erreichen."