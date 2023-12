Feil ärgert sich: "Wir haben zu unsauber gespielt"

Die SV Elversberg kassierte gegen den 1. FC Nürnberg die vierte Heimniederlage in dieser Saison. Etwas unglücklich.

Der Aufsteiger aus dem Saarland belegt noch immer einen respektablen 8. Platz in der Tabelle. Zuletzt allerdings gab es bittere Rückschläge für die SV Elversberg. Nach den Siegen auf Schalke (2:1) und gegen den SC Paderborn (4:1) unterlag das Team von Trainer Horst Steffen mit 1:5 bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Und nun folgte auf eigenem Platz eine 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg. Lange Zeit sah es dabei nach einem tristen und torlosen Remis aus. In der 83. Minute aber traf Daichi Hayashi entscheidend für die Franken.

Das letzte Heimspiel in diesem Jahr in der 2. Liga endete für die SV Elversberg somit wie das erste - mit einer unglücklichen Niederlage. Bei seiner Premiere zu Hause unterlag der Neuling trotz eines Chancenplus gegen Hansa Rostock mit 1:2. Nun hatte das Steffen-Team nicht nur mehr Ballbesitz, sondern lag auch mit 19:10 Torschüssen vorne. Und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Luca Schnellbacher hatte die größte Chance für die Saarländer, scheiterte kurz nach der Pause aber mit einem Lattentreffer.

"Wir müssen effektiver sein und die Dinger reinmachen", ärgerte sich SVE-Mittelfeldspieler Manuel Feil. Der 29-jährige gebürtige Augsburger kam 2018 vom 1. FC Nürnberg nach Elversberg. Für die Franken spielte er drei Jahre in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga.

"Die Begegnung war schon etwas Besonderes für mich, weil ich aus Franken komme und ich genauso wie meine Mutter ein bisschen Fan des 1. FC Nürnberg bin", erklärte Feil. "Die erste Hälfte haben wir es vorne zu unsauber gespielt, in der zweiten Hälfte hatten wir dann Pech", analysierte der Mittelfeldspieler enttäuscht.

Hinrundenabschluss beim KSC

Am kommenden Sonntag ist die SV Elversberg zum Hinrundenabschluss noch beim Karlsruher SC zu Gast, danach verabschiedet sich der Aufsteiger bis zum 2. Januar 2024 in einen knapp zweiwöchigen Urlaub. Am 20. Januar startet die Hinrunde fürs Steffen-Team mit einem Heimspiel gegen Hannover 96. Im Hinspiel verspielte die SVE eine 2:0-Führung und reiste nach dem 2:2 mit einem Punkt im Gepäck nach Hause.