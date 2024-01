Feigenspan löst Vertrag in Offenbach auf

Mike Feigenspan und Kickers Offenbach gehen ab sofort getrennte Wege. Beide Parteien einigten sich auf eine Vertragsauflösung des eigentlich noch bis Sommer 2024 gültigen Kontrakts. Feigenspan, der 93 Drittliga-Spiel in seiner Karriere bestritt, wechselte im Januar 2023 an den Bieberer Berg. In der laufenden Runde bestritt der Stürmer 16 Partien in der Regionalliga Südwest (ein Tor). Den 28-Jährigen zieht es zu Ligakonkurrent Freiberg.