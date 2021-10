Feiert Netz seine Berlin-Rückkehr mit einem Rekord?

Am Samstag kommt es für Gladbachs Sommer-Zugang Luca Netz zum Wiedersehen mit der Berliner Hertha, deren Trikot er elf Jahre lang trug. Ob der Teenager von Anfang an spielen darf, lässt Trainer Adi Hütter noch offen - denn Ramy Bensebaini steht in den Startlöchern.

Die Tickets für die Familie und den Freundeskreis hat Luca Netz organisiert. Zusätzliche Unterstützung für den 18-Jährigen, der im Sommer von Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach wechselte und am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Olympiastadion einen eher frostigen Empfang erwartet. "Ich freue mich aufs Spiel, aber ich denke, dass einige mich auch ausbuhen werden", sagt Netz vor der Rückkehr in die Hauptstadt.

Elf Jahre lang trug der Linksfuß das Hertha-Trikot, ehe er sich entschloss, seine Karriere in Gladbach weiter vorantreiben zu wollen. Die Chance auf Einsätze kam schneller als erwartet. Netz stand zuletzt fünfmal in Borussias Startelf, mit der Einwechslung am zweiten Spieltag in Leverkusen sind es sogar schon sechs Einsätze in der noch jungen Saison. Sein Potenzial blitzte häufig auf, doch bei Netz geht insgesamt noch weitaus mehr, sagt Hütter.

Luca hat bisher eine ordentliche Figur gemacht, auch wenn er noch nicht so weit ist, wie er sich das selbst wünscht. Adi Hütter

"Er ist ein großes Talent im deutschen Fußball. Luca hat bisher eine ordentliche Figur gemacht, auch wenn er noch nicht so weit ist, wie er sich das selbst wünscht. Er hat richtig gute Aktionen, manchmal dann weniger gute. Aber Luca ist auch erst 18 Jahre alt. In diesem Alter sind Leistungsschwankungen ganz normal", erklärte der VfL-Coach am Donnerstag. Eine Startgarantie für Samstag wollte Hütter dem gebürtigen Berliner trotz der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nicht ausstellen: "Wir werden sehen, ob Luca in der Startelf steht oder reinkommt. Das möchte ich noch nicht verraten."

Der Hintergrund: Ramy Bensebaini steht nach überstandener Fußverletzung wieder zur Verfügung. Vom Fehlen des Algeriers, der seit dem Vorbereitungsbeginn aufgrund verschiedener Verletzungen noch überhaupt keinen Rhythmus hat, profitierte Netz und übernahm den Job auf der linken Seite.

Netz winkt weiterhin ein Bundesligarekord

Mit Bensebainis Comeback bieten sich Hütter mehrere Optionen. Er könnte den Nationalspieler auf die Netz-Position stellen. Ihn anstelle von Jordan Beyer links in der Dreierkette verteidigen lassen. Oder sogar auf eine Viererkette umstellen und Bensebaini als klassischen Linksverteidiger aufbieten. Die Frage ist nur, ob der 26-Jährige schon so weit ist, um anfangen zu können. "Ramy hat natürlich noch nicht das maximale Leistungsniveau nach der Verletzungspause", räumte Hütter ein.

Ob von Beginn an oder als Einwechselspieler - es würde überraschen, wenn Netz am Samstag nicht seinen siebten Profi-Einsatz für die Fohlen feiern würde. Und noch immer winkt dem U-21-Nationalspieler sogar ein Bundesligarekord: Netz, der mit 17 Jahren und 274 Tagen zum jüngsten Bundesligatorschützen der Berliner avancierte, könnte der erste 18-Jährige werden, der im Oberhaus für zwei verschiedene Vereine ein Tor erzielt.