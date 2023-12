Feiert Karius sein Comeback in der Champions League?

Newcastle United plagen weiterhin personelle Probleme. Stammkeeper Nick Pope fällt monatelang aus - und nun ist auch noch Ersatztorwart Martin Dubravka fraglich. Die Chance für Loris Karius?

Für Newcastle United geht es am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) um alles. Die Magpies brauchen vor eigenem Publikum einen Sieg gegen die AC Mailand, um das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Zudem darf Paris St. Germain gleichzeitig nicht in Dortmund gewinnen.

Das Vorhaben ist also klar, die Besetzung der Torhüter-Position aber noch nicht. Nach dem monatelangen Ausfall von Nick Pope, der sich schwer an der Schulter verletzte, übernahm Martin Dubravka das Amt des Stammkeepers. Nun steht aber auch ein Fragezeichen hinter der Einsatzfähigkeit des Slowaken, den nach der 1:4-Niederlage gegen Tottenham Rückenprobleme plagen.

Einziges Spiel im League-Cup-Finale

Sollte Dubravka am Mittwoch ausfallen, laut Eddie Howe sei es aktuell "unklar", feiert Loris Karius sein Comeback in der Champions League. Der 30-Jährige steht seit September 2022 in Newcastle unter Vertrag, kam seitdem aber nur ein einziges Mal zum Einsatz. Dieses Spiel hatte es aber in sich, in Wembley bestritt Newcastle das League-Cup-Finale gegen Manchester United (0:2).

Die Partie am Mittwoch ist angesichts der Tabellenkonstellation von ähnlicher Bedeutung für die Magpies, wäre ein Überwintern in der Königsklasse ob der Qualität der Gruppen-Gegner schließlich ein großer Erfolg. Für Karius wäre es zudem der erste Einsatz in der Champions League seit dem für ihn so bitteren Finale 2018 gegen Real Madrid. Beim 1:3 gegen die Königlichen patzte er im Trikot des FC Liverpool doppelt.