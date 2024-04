Feiern und Feuerwerk auf der "Xabi-Alonso-Allee"

Bayer 04 Leverkusen steht am Sonntagnachmittag vor der ersten Deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte. Der kicker ist vor Anpfiff vor Ort und liefert Eindrücke.

Die BayArena war noch nicht geöffnet, da war schon Feuerwerk zu hören: Ganz Leverkusen fiebert am Sonntagnachmittag auf den ersten Bundesliga-Titel von Bayer 04 hin. Bereits zwei Stunden bevor die BayArena ihre Tore öffnete, bildeten sich lange Schlangen am Einlass. Das Rot-schwarze Trikot gehört ohnehin seit Tagen zum Stadtbild: Nun versammelten sich die Fans auch in Kneipen, an Kiosken und überall auf Balkonen und in den Gärten bei bestem Wetter, um gemeinsam den historischen Augenblick der Werkself zu erleben.

Tickets waren ohnehin für die meisten Fans nicht mehr zu bekommen gewesen. Der Run auf Karten steigerte sich spätestens dann ins unermessliche, als klar war, dass die Begegnung mit Werder Bremen Bayer 04 rechnerisch zum Meister machen könnte.

Mehr als 10.000 Fans empfangen das Team

Auch auf der Bismarckstrasse vor der Arena versammelten sich tausende Anhänger um der Werkself einen gebührenden Empfang zu bereiten: Die Straße hatten begeisterte Fans bereits vor Wochen zu Ehren des Trainers inoffiziell zur "Xabi-Alonso-Allee" umgetauft und am Sonntag dementsprechend auch ein Straßenschild überklebt. Mehr als 10.000 Leverkusener wollen ihre zukünftige Meisterelf dann empfangen und zum Stadion geleiten.

Jetzt muss Xabi Alonsos Mannschaft nur noch die Bremer besiegen …