"Feiern müssen wir nicht": Leitl trotz Premierensieg unzufrieden

Hannover 96 gewann erstmals unter der Leitung von Stefan Leitl ein Ligaspiel. Trotzdem war der Coach nach der Partie unzufrieden und sieht noch viel Arbeit.

Ein halbes Jahr musste Stefan Leitl auf diesen Moment warten: Erstmals seit dem 12. Februar, damals noch als Verantwortlicher an der Seitenlinie von Fürth, jubelte er wieder über drei Punkte. Trotz seines ersten Saisonsieges (1:0 gegen Regensburg) mit Hannover war der 44-Jährige nach der Partie nicht ganz glücklich: "Wir freuen uns, dass uns dieser Arbeitssieg gelungen ist - feiern müssen wir ihn nicht", wird der Coach auf der Vereinswebsite zitiert.

Vor allem störte den Trainer, dass seine Mannschaft nicht ans "Limit" gegangen sei: "Das haben wir nicht geschafft, das muss ich auch ganz klar so sagen." Dass er nach der Partie Kritik üben muss, zeichnete sich in den Anfangsminuten noch nicht ab: Die Hannoveraner kontrollierten gut 20 Minuten das Spielgeschehen und drängten die Gäste tief in deren Hälfte. Doch mit der ersten Trinkpause kam es dann plötzlich zum Bruch im Spiel der Niedersachsen: 96 hatte keinen Zugriff mehr und brachte den Jahn somit zurück ins Spiel.

In der Kabine wurde es emotional

Das schmeckte Leitl gar nicht, weshalb er laut eigener Aussage in der Kabine auch "ein bisschen emotionaler" wurde. Wirkung zeigte die Ansprache auf dem Platz aber nicht. "Ganz hat es nicht gefruchtet", gab auch der Trainer zu. Der SSV wurde mit zunehmender Spieldauer immer aktiver. Was dann aber im zweiten Durchgang fruchtete, waren die Joker. Mit Antonio Foti, der sein Debüt im Bundesliga-Unterhaus feierte, zwang einer von ihnen Breitkreuz praktisch zum entscheidenden Eigentor. "Die Jungs, die reingekommen sind, haben frischen Wind gebracht", stellte auch Ron-Robert Zieler, der seine Mannschaft unter anderem gegen Owusu zweimal vor dem Rückstand bewahrte, fest.

Nachdem laut Julian Börner die "Last" abgefallen ist, fährt 96 mit etwas weniger Druck zum Gastspiel nach Magdeburg. Beim Aufsteiger sollen dann die ersten Auswärtspunkte folgen - am besten mit einer Leistungssteigerung. Aus diesem Grund gilt laut Leitl für die kommende Woche: "Weiter hart arbeiten."