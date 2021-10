Feier-Abend für Skov: "Er hat einfach sein Herz in die Hand genommen"

In seinem ersten Saisonspiel von Beginn an spielt Robert Skov (25) groß auf und steuert gleich zwei Vorlagen zum 2:0-Sieg gegen Hertha bei.

Überraschend hatte David Raum im Hoffenheimer Aufgebot gegen Köln gefehlt, der Nationalspieler konnte das Heimspiel diesmal nur von der Tribüne aus beobachten. "Eine Kapselreizung im Sprunggelenk, die sich verstärkt hat", erklärte Trainer Sebastian Hoeneß, "das hat am Donnerstag begonnen, und nach der Aktivierung vor dem Spiel war klar, dass es für ihn nicht geht."

Also war links die Bahn frei für Robert Skov, der so zu seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison kam. Und der Däne nutzte die unverhoffte Gelegenheit, um intensive Eigenwerbung zu betreiben. Der dynamische Linksfuß legte mit beherzten Aktionen beide Treffer der TSG vor und damit den Grundstock für den mittlerweile wettbewerbsübergreifend vierten Heimsieg in Folge. Vor dem Führungstreffer von Andrej Kramaric hatte sich Skov links durchgetankt und den Ball auch mit etwas Glück abgefälscht nach innen gespitzelt, den Ihlas Bebou mit Übersicht durchließ, um dem besser postierten Kroaten sein zweites Saisontor zu ermöglichen.

Auch vor dem 2:0 war Skov links in den Rücken der Kölner Abwehr gelangt, drängte mit Macht zum Tor und hämmerte den Ball mit Wucht an den Pfosten des langen Eckes, den Abpraller versenkte dann Sebastian Rudy, der ebenfalls seinen zweiten Treffer in dieser Spielzeit markierte. Zuvor hatte Skov nach einer Rudy-Flanke beinahe selbst sogar per Kopf getroffen, doch Berlins Keeper Schwolow reagierte stark (31.).

Skovi hat es zuletzt schon gut gemacht. Hoeneß

Insgesamt ein starker Auftritt des Dänen auf seiner eigentlich eher ungeliebten Position, für die ihn der damalige Hoffenheimer Coach Alfred Schreuder aus einer Vakanz heraus umgeschult hatte. Viel lieber sieht sich der frühere Torschützenkönig Dänemarks im Angriff, wo er gerne auf dem rechten Flügel spielt, um dann seinen schussgewaltigen linken Fuß zum Einsatz zu bringen. "Skovi hat es zuletzt schon gut gemacht. Er wurde jetzt links eingesetzt und hat schon gegen Kiel eine Torvorlage aus der Position gemacht, heute wieder", lobte Hoeneß, "aber in München zum Beispiel ist er offensiv eingesetzt worden."

Der TSG-Cheftrainer registrierte durchaus, dass Skov nun mit Macht auf seine Einsätze drängt. "Ich finde, dass er es richtig gut gemacht hat, er hat einfach sein Herz in die Hand genommen und ist marschiert, hatte viele Aktionen nach vorne, hat ein Tor vorgelegt und mit seinem linken Fuß für viel Gefahr gesorgt", so Hoeneß, "und war vor allen Dingen auch defensiv stabil." Einen Fehlpass ins Zentrum nach einem Missverständnis bügelte Skov nach einem langen Sprint nach hinten im eigenen Strafraum gleich selbst wieder aus (14.). "Eine absolut gute Leistung und eine Hilfe, dass wir so ein Spiel gemacht haben", erkannte Hoeneß an.

Skovs Situation dokumentiert allerdings auch die derzeit enorme Leistungsdichte im Kader der Kraichgauer. Ist Raum wieder fit, dürfte Skov wohl auch die linke Flanke wieder räumen müssen. Und vorne ist die Konkurrenz noch größer mit den Offensivkräften wie Bebou, Landsmann Jacon Bruun Larsen, Kramaric, Christoph Baumgartner, Georginio Rutter, Munas Dabbur oder Sargis Adamyan.

Schwere Prellung bei Stiller

Wie Raum dürfte auch Angelo Stiller nicht allzu lange ausfallen. Der Sechser hatte nach dem mit der Roten Karte geahndeten üblen Foul des Berliners Dedryck Boyata nicht mehr weiterspielen können. "Ich habe kurz mit ihm gesprochen, er glaubt, dass es nichts Schlimmes ist, eine starke Prellung, aber er konnte auch nicht weiterspielen", schilderte Hoeneß die ersten Eindrücke nach der Partie, "ich glaube, dass es nichts Strukturelles ist."