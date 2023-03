Fehlverhalten der Fans: Drittligisten werden zur Kasse gebeten

Das Sportgericht des DFB hat die vier Drittligisten Erzgebirge Aue, Waldhof Mannheim, SV Meppen und 1860 München mit Geldstrafen belegt. Die Veilchen müssen nach Verfehlungen im Derby am tiefsten in die Tasche greifen.

Wegen verbalen Entgleisungen und anderen Verfehlungen seitens einiger Fans hat der DFB gegen vier Klubs aus der 3. Liga Einzelrichterverfahren durchgeführt und die Vereine entsprechend zu Strafzahlungen aufgefordert. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt.

Am härtesten trifft es den FC Erzgebirge Aue, dessen Fans sich beim 0:1 im Derby gegen Dynamo Dresden am 28. August 2022 unter anderem verbale Entgleisungen erlaubt hatten. Zudem waren Getränkebecher und Feuerzeuge in Richtung der Dresdner Spieler geflogen, wodurch es kurz vor Schluss sogar zu einer zwischenzeitlichen Spielunterbrechung kam. Die Konsequenz: Aue muss nun 27.200 Euro Strafe zahlen - davon können die Veilchen 9.050 Euro für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Das Sportgericht des DFB sanktionierte zudem den SV Waldhof Mannheim. Der Aufsteiger von 2019 muss 24.300 Euro zahlen, nachdem Mannheimer Anhänger vor Beginn des Ligaspiels gegen 1860 München (3:1) am 14. Januar 2023 Knallkörper, Rauchtöpfe und eine Bengalische Fackel gezündet sowie zahlreiche Feuerwerksraketen abgeschossen hatten. Zudem war ein Getränkebecher aufs Feld geworfen worden. Weil der Verein mittlerweile einen der Täter ermitteln konnte, entspricht die Zahlungssumme nicht mehr dem ursprünglich beim Sportgericht beantragten Betrag (32.425 Euro).

Meppen zahlt auch wegen Stadion-Kletterern

Einen geringeren Betrag muss der SV Meppen aufbringen. Die Emsländer wurden mit einer Geldstrafe von 9.100 Euro bedacht, sie können davon 3.030 Euro für sicherheitstechnische und/oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen. Auch in diesem Fall verwies der DFB auf verbotene Pyrotechnik und fliegende Gegenstände im Zusammenhang mit dem verlorenen Niedersachsen-Duell gegen den VfL Osnabrück am 12. November 2022. Zudem waren Zuschauer über den Zaun in den Stadion-Innenraum geklettert, der Verein konnte mehrere Täter ermitteln.

Am glimpflichsten kommt der TSV 1860 München davon. Die Löwen wurden wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 350 Euro belegt. In der 60. Minute des Drittligaspiels beim VfB Oldenburg (2:2) am 5. Februar 2023 wurde im Münchner Zuschauerbereich ein Knallkörper gezündet.