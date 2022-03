Fehlt Hoffenheim ein Kopfballspezialist?

Die TSG Hoffenheim schlägt mit die meisten Bälle vors gegnerische Tor, doch gerade in der Luft offenbaren die Abnehmer Defizite. Trainer Sebastian Hoeneß sieht keinen dringenden Handlungsbedarf.

Es war nur eine Szene von vielen in dieser Saison. Gleich nach der Halbzeitpause war am Sonntagabend David Raum - mal wieder - über die linke Seite durchgebrochen und servierte den Ball perfekt getimt und platziert vors Kölner Tor, wo Ihlas Bebou unbedrängt zum Kopfball kam. Dennoch traf der TSG-Stürmer den Ball nicht optimal, ließ ihn einen Tick zu sehr über die Stirn gleiten und traf nur den Außenpfosten. Für einen klassischen Mittelstürmer ein gefundenes Fressen. Doch einen solchen Kopfballspezialisten haben die Hoffenheimer aktuell nicht in ihren Reihen.

Ungenutzte Gelegenheiten dieser Kategorie oder gar noch krasser summieren sich auffällig nicht nur in dieser Spielzeit. Bebou etwa feilt schon länger an diesem Problem. In der Vorsaison etwa verpasste der Mann aus Togo beim Spiel in München (1:4) mangels Timing einen Ball, der aus kürzester Distanz zur vermeintlich sicheren Hoffenheimer Führung nur hätte eingenickt werden müssen. Auch der junge Georginio Rutter tut sich zuweilen noch schwer mit dem anspruchsvollen Bewegungsablauf beim Kopfballspiel.

Hoeneß sieht eine "Variabilität" bei den Hereingaben

Zwar hat man schon Andrej Kramaric oder Munas Dabbur einköpfen sehen, die klassischen Kopfballspieler repräsentieren diese beiden aber ebenso wenig wie Dribbler Jacob Bruun Larsen. Kein Wunder, dass die jüngsten Kopfballtreffer auf das Konto von Innenverteidiger gingen. In Köln markierte Stefan Posch den Siegtreffer, gegen Bielefeld (2:0) hatte Benjamin Hübner die TSG in Führung geköpft, jeweils nach Standards.

Doch die Mehrzahl der klaren, klassischen Kopfballchancen aus dem Spiel heraus verpassen statt verwerten die Hoffenheimer. Die sich dank ihrer Außenbahnspieler zu einer Flanken-Hochburg entwickelt haben und neben Köln die meisten Flanken der Liga vors gegnerische Tor schlagen. Vor allem dank David Raum über links haben sich solche Situationen vervielfacht. Fehlt der TSG also ein Kopfballspezialist?

Trainer Sebastian Hoeneß sieht keinen dringenden Handlungsbedarf. "Klar haben wir die eine oder andere Kopfballchance vergeben, aber wir spielen die Hereingaben oft auch flach, vorne herum oder in den Rücken der Abwehr, da haben wir eine Variabilität", erklärt der 39-Jährige, "trotzdem arbeiten wir am Kopfballspiel. Aber wir haben mit Christoph Baumgartner einen Spieler, der immer wieder vorne reinstößt, Georginio Rutter hat schon das eine oder andere Kopfballtor gemacht, auch Ihlas Bebou." Sicher. Alle drei aber hätten höhere Trefferquoten haben können oder gar müssen.

Natürlich ändern sich Statik und Struktur des Spiels gegen den Ball etwas mit einem Neuner auf dem Feld. Womöglich ist das der Grund, weshalb sich Hoeneß keinen solchen Spielertypen wünscht, sondern eher auf das vorhandene Personal und dessen Steigerungspotenzial setzt. Das ist jedenfalls in Sachen Kopfballtechnik und -timing noch erheblich.