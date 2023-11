Fehlt Guirassy dem VfB gegen Dortmund doch?

Startet Serhou Guirassy gegen Dortmund oder kommt er als Joker? Das ist für Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß die völlig falsche Frage.

Serhou Guirassy ist schnell, doch ob er den Wettlauf gegen die Zeit gewinnt, bleibt weiter abzuwarten. Am Donnerstag ließ Sebastian Hoeneß jedenfalls demonstrativ offen, ob sein zuletzt vermisster 14-Tore-Mann am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Stuttgarter Heimspiel gegen Borussia Dortmund überhaupt wieder in den Kader zurückkehren wird.

"Ihm geht es so weit ganz gut, wir müssen trotzdem abwarten", sagte der VfB-Trainer auf seiner Spieltagspressekonferenz. "Er konnte noch kein volles Training mitmachen. Wir bleiben dabei: Wir wollen kein unnötiges Risiko gehen, das wird eine Punktlandung. Deswegen müssen wir das morgige Training abwarten. Morgen sollte er schon mal voll trainieren können. Und wenn er das kann, wird es sicher noch mal eine Rücksprache mit ihm geben. Dann werden wir über alles Weitere entscheiden."

Zuletzt war eher darüber spekuliert worden, ob es für Guirassy gegen den BVB nach seiner Oberschenkelverletzung schon wieder für einen Platz in der Startelf reicht oder er sich noch mit einer Jokerrolle begnügen muss. "Wie gesagt, er hat bis jetzt nur Teiltraining gemacht. Es geht eher um die Frage, ob er dabei ist oder nicht", betonte Hoeneß.

Stenzel noch fraglich - Vagnoman zurück

Ein kleines Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz des zuletzt angeschlagenen Rechtsverteidigers Pascal Stenzel, der seinem Trainer zufolge zwar am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückkehrte, aber "noch nicht bei 100 Prozent" ist. Dafür stünde mit Josha Vagnoman nach langer Zwangspause wieder eine Alternative für rechts hinten bereit. Hoeneß: "Er hat die ganze Woche trainiert. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass er gegen Dortmund dabei sein wird."

Grundsätzlich ist der VfB vor der Länderspielpause personell gut aufgestellt. Abgesehen von Nikolas Nartey (Rückstand nach Knie-OP) "waren wir heute 23 Spieler auf dem Platz. Das ist sehr erfreulich", so Hoeneß, der gegen Dortmund eine "schöne, große Herausforderung" erwartet - mit Offensivfußball: "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Tore sehen werden."