Fehlstart für Hertha - Osnabrück punktet in Paderborn

SV Wehen Wiesbaden setzte zum Start des 2. Spieltags ein dickes Ausrufezeichen und sorgte für einen Fehlstart von Hertha BSC. Keinen Sieger gab's zwischen Paderborn und Osnabrück.

So furios wie die 2. Liga am vergangenen Freitag gestartet war, so zäh zeigte sie sich zum Auftakt des 2. Spieltags: Hertha BSC hatte Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden zu Gast und wollte das 0:1 zum Auftakt in Düsseldorf vergessen machen. Gegen die Wiesbadener waren die Berliner, bei denen Trainer Pal Dardai mit Marton und Palko gleich zwei seiner Söhne in der Startelf gebracht hatte, dann auch feldüberlegen. Berlin erarbeitete sich allerdings zu wenig Torchancen und musste daher mit einem 0:0 in die Halbzeit. Pech hatte Niederlechner, der früh verletzt raus musste, Neuzugang Tabakovic kam so früher als erwartet zu seinem Debüt.

Nach dem Seitenwechsel wurde es lebhafter und chancenreicher, einen vermeintlichen Hand-Elfmeter von Carstens kassierte der VAR zum Unmut der Berliner wieder ein (59.). Hertha erhöhte den Druck, zeigte sich aber alles andere als clever im Abschluss - und wurde am Ende eiskalt abgeduscht: Nach einer Ecke rutschte der Ball zu Günther durch, der aus der zweiten Reihe unter Mithilfe des Innenpfostens den letztlich entscheidenden Siegtreffer zum 1:0 markierte und Herthas Fehlstart somit perfekt machte (90.+2).

Standards sorgen für Remis in Paderborn

Intensiv ging es auch zwischen Paderborn und dem VfL Osnabrück zur Sache. Die Ostwestfalen waren dabei über das gesamte Spiel hinweg die überlegene Mannschaft, gingen auch dank Heuer verdient in Führung - Kruse hatte den Abwehrmann im Anschluss an einen ruhenden Ball geschickt bedient (56.). Nach der Führung zog sich der SCP etwas mehr zurück, scheute das Risiko und hätte beinahe dennoch nachgelegt: Osnabrücks Torhüter Grill aber parierte stark gegen den von Kruse in Szene gesetzten Muslija (73.).

Die vergebene Chance sollte sich schließlich rächen: Nach einer Ecke kam der Ball zu Kleinhansl, der per sehenswerter Direktabnahme das 1:1 markierte (80.). Beim Remis blieb es dann auch, sodass sowohl die Paderborner als auch die Lila-Weißen weiterhin sieglos in der neuen Zweitligasaison sind.