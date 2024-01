Fehlstart bei den Männern: Altmaier, Hanfmann und Marterer packen die Koffer

Die deutschen Männer erwischen in Melbourne einen Fehlstart. Gleich zum Auftakt gibt es drei Niederlagen.

Aus nach über vier Stunden Kampf: Daniel Altmaier. AFP via Getty Images

Die deutschen Tennis-Profis haben bei den Australian Open einen klassischen Fehlstart hingelegt. Am Montag scheiterte in Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer gleich ein Trio bereits in der ersten Runde.

Der 25 Jahre alte Altmaier (50. im ATP-Ranking) verlor in Melbourne trotz einer starken kämpferischen Leistung gegen den an Nummer 15 gesetzten Russen Karen Khachanov mit 7:5, 3:6, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Altmaier musste sich nach 4:02 Stunden geschlagen geben.

Hanfmann kann nicht an 2023 anknüpfen

Hanfmann (32, ATP-52.) war gegen den Franzosen Gael Monfils beim 4:6, 3:6, 5:7 dagegen völlig ohne Chance. Nach einem starken Jahr 2023 beginnt die neue Saison für den Davis-Cup-Profi damit mit einer Enttäuschung. Monfils nutzte nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball.

Auch für Marterer (ATP-96.) sind die Australian Open bereits wieder vorbei. Der 28 Jahre alte Nürnberger fand gegen den Portugiesen Nuno Borges nicht zu seiner Form und verlor klar in drei Sätzen mit 5:7, 6:7 (3:7), 2:6.

Zverev trifft auf Koepfer

Somit verbleiben nur noch die Hoffnungsträger Alexander Zverev, Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff im Teilnehmerfeld, die ihre ersten Hürden noch nehmen müssen. Alle drei werden dies nicht schaffen können, denn der Weltranglistensechste Zverev und Koepfer (ATP-62.) treffen direkt aufeinander. Struff (ATP.-25) wird sich mit Rinky Hijikata aus Australien messen.