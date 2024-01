Fehlerhafte Hero-Picks: TOTY-Ärger in FC 24 geht weiter

Das für einige FC-24-Spieler bisher enttäuschende Event um das Team of the Year (TOTY) ist um ein Kapitel reicher. Ein fehlerhafter Hero-Pick wird Entschädigungen nach sich ziehen.

Das bestätigte der offizielle "EA SPORTS FC Direct Communication"-Account auf X. In dem Beitrag heißt es, EA habe "das Problem" mit dem Hero-Player-Pick "korrigiert". In diesem war eine Auswahl aus drei Hero-Items mit einem Rating von mindestens 87 beworben worden. Tatsächlich waren aber auch Karten mit niedrigerer Gesamtbewertung in der Spielerwahl aufgetaucht. Dementsprechend hatte EA SPORTS die SBC "zwischenzeitlich deaktiviert", sie nun aber wieder freigeschaltet - mit korrektem Inhalt.

Darüber hinaus würden Spieler entschädigt, die in ihrer Auswahl von dem Problem betroffen gewesen seien. "Spieler, die inkorrekte Items erhalten haben, werden im Spiel mit den korrekten Items benachrichtigt", hieß es dazu. Verfügbar werden solle die Entschädigung "in den nächsten Tagen".

Auftakt-Chaos und Packs mindern TOTY-Freude erheblich

Für EA SPORTS bedeutet der SBC-Fauxpas bereits das dritte große Ärgernis während der TOTY-Promo. Diese war zunächst mit einer wahren Flut an Fehlern gestartet, die FUT unspielbar gemacht hatten. Nahezu jeder Bereich des Modus war betroffen gewesen.

In den folgenden Tagen sorgten dann vermeintlich nach unten verschobene Packwahrscheinlichkeiten für Aufregung. In identischen Packs hatte es im Laufe der TOTY-Woche wechselnde Wahrscheinlichkeiten gegeben, eine der blauen Spezialkarten zu ziehen. Die äußert begehrten und seltenen Items werden traditionell nach Spielfeldposition veröffentlicht. Dies lässt sich durch eine Mittelung der pro dieser Packs variierenden Wahrscheinlichkeiten erklären, ließ jedoch Teile der Spielerschaft wegen generell mauer Ausbeute glauben, der Entwickler hätte diese absichtlich korrigiert.

Steigen die TOTY-Chancen?

Zumindest hinsichtlich der Chancen auf TOTY-Karten deutet sich Besserung an. Wie der renommierte X-Account "EAFC 24 News" berichtet, habe sich in einigen Packs die TOTY-Wahrscheinlichkeit gegenüber der ersten Event-Woche erhöht. Konkret geht es um ein Pack, das im Ingame-Shop für 400.000 Münzen gekauft werden kann. Am Donnerstag der Veröffentlichung des gesamten Teams sei dies mit einer TOTY-Wahrscheinlichkeit von 2,7 Prozent gelistet gewesen. Heute läge diese beim identischen Pack immerhin bei 3,7 Prozent. Würde man also hundert der Packungen öffnen, wäre statistisch gerade mal ein TOTY mehr zu erwarten als vorher. Mehr als graue Theorie ist das allerdings nicht. Schließlich steht von den 400.000-Münzen-Packs pro Account immer nur ein einziges zur Verfügung.