Fehlerfreier Doll siegt im Einzel von Östersund

Benedikt Doll hat das Einzelrennen über 20 Kilometer in Östersund gewonnen. Der 32-Jährige traf alle 20 Scheiben und überzeugte auch in der Loipe. Auch Philipp Nawrath und Roman Rees erreichten die Top 5.

Nicht zu schlagen in Östersund: Benedikt Doll. IMAGO/Bildbyran

Benedikt Doll ging mit der Startnummer 11 ins Rennen und war der erste im Feld, der ohne Fehler durch die vier Schießeinlagen kam. Der Schwarzwälder, Sprint-Weltmeister von 2017, kam nach 48:43,4 Sekunden ins Ziel und besaß 1:09,1 Minuten Vorsprung vor Tommaso Giacomel (1 Fehler, Italien). Dritter wurde Vetle Sjastad Christiansen aus Norwegen (1:11,5 Minuten Rückstand/1 Fehler).

In Abwesenheit einiger Stars lieferten weitere Deutsche gute Leistungen ab. Philipp Nawrath (+1:51,4 Minuten/2 Fehler) wurde 4., Roman Rees (+2:02,1 Minuten/1 Fehler) folgte auf dem 5. Rang.

Kleine Kristallkugel an Christiansen

Neben Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö fehlten unter anderen dessen Bruder Tarjei und Teamkollege Sturla Holm Laegreid mit Corona. Deswegen fiel schon vor dem Östersund-Auftakt die Entscheidung im Kampf um die Große Kugel: Der fünfmalige Oberhof-Weltmeister Johannes Thingnes Bö kann bei nur noch vier ausstehenden Einzelrennen nicht mehr von Laegreid eingeholt werden. Der 16-malige Saisonsieger Bö hat zudem bereits die Kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung gewonnen. Die Kugel im Einzel musste er kampflos seinem Teamkollegen Christiansen überlassen.

Für Doll war es der erste Erfolg seit dem 22. Januar 2022, als er in Antholz den Massenstart gewonnen hatte. Dem Ex-Sprintweltmeister gelang sein vierter Weltcupsieg, er bescherte den deutschen Herren das erste Einzelpodest des Jahres. "Es war ein bisschen wie ein Trainingslauf", schwärmte Doll mit breitem Grinsen im ZDF: "Ich war sehr viel allein auf der Strecke, auch am Schießstand. Ich habe kaum gewackelt, war total ruhig und bei mir, hatte gar keinen Stress." Erstmals in seiner Weltcup-Karriere vollbrachte er das Kunststück, bei allen vier Schießeinlagen fehlerfrei zu bleiben.

Bei der WM in Oberhof waren die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner erstmals seit 1976 in WM-Rennen ohne Medaille geblieben. Insgesamt war es für die deutschen Männer der vierte Podestplatz der Saison.