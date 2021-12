Fehlerfreie Röiseland siegt im Sprint - Preuß fehlt verletzt

Die Biathletinnen und Biathleten gastieren beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand. In Frankreich war Marte Olsbu Röiseland im Sprint der Frauen nicht zu schlagen. Den deutschen Athletinnen war kein Platz in den Top Ten vergönnt.

Mit voller Konzentration auf Platz 1: Marte Olsbu Röiseland. picture alliance/dpa/Sputnik