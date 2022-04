Fehler vor dem 0:1: "Wir reden über Emre Can"

Das 1:4 gegen RB Leipzig war für den BVB eine Abreibung, die sich der aktuell wieder auf neun Punkte abgehängte Bayern-Verfolger auch selbst anzurechnen hatte. Kritik an Emre Can ließ Trainer Marco Rose aber nicht aufkommen.

Körper rein, mit dem Bein zum Ball gehen und den Zweikampf gewinnen: Mit dieser Intention waren sowohl Emre Can als auch Konrad Laimer an diesem Samstagabend in der 21. Spielminute in den Zweikampf geschritten.

Das Duell verlor dabei allerdings der Dortmunder, sodass es kurze Zeit später 1:0 für RB Leipzig stand - auch weil sich die Westfalen in diesem Moment im eigenen Spielaufbau befanden, weil der deutsche Nationalspieler zunächst in sicherem Ballbesitz war. Es war der Beginn eines gebrauchten BVB-Abends vor ausverkaufter Kulisse im Park. Denn nach 90 Minuten sollte schließlich ein 1:4 auf der Tafel prangen.

Die Frage dabei: Hatte Can mit seinem verlorenen Zweikampf gegen Laimer die Niederlage somit auf den Weg gebracht? Zumal bis dato die Schwarz-Gelben deutlich besser drin waren, deutlich mehr Ballbesitz und auch zwei große Chancen (Marco Reus, Erling Haaland) hatten?

Rose sieht das, was den Unterschied gemacht hat

Die Antwort gab Marco Rose kurz nach Schlusspfiff beim Gespräch mit "Sky", als der Trainer auf seinen Schützling angesprochen wurde.

Seine klare Antwort: "Wir reden über Emre Can, einen deutschen Nationalspieler." Und dieser Spieler habe absolute Qualität, die er auch schon sehr oft nachgewiesen habe. Nur: "Er hat einfach hier eine falsche Entscheidung getroffen." Dass es der 28-jährige wortstarke Verteidiger hätte anders lösen können, gab Rose deswegen unumwunden zu: "Das muss er ganz klar besser machen."

Viel wichtiger war dem BVB-Coach aber, die Patzer seiner gesamten Mannschaft zu sehen und anzusprechen: "Wir haben einige zu einfache Fehler begangen. Wir haben uns vorm vollen Haus mehr vorgenommen und wollten uns Schwung für die Schlussphase der Saison holen. Nun haben wir uns selbst ausgebremst." Es stehe nun einmal nüchtern ein deutliches 1:4 zu Buche, so Rose weiter - und das sei gerade wegen der druckvollen Anfangsviertelstunde schade in der Nachbetrachtung: "Wir sind gut in das Spiel reingekommen, hatten die Chance, in Führung zu gehen. Das Reus da querlegt, ist am Ende das, was heute den Unterschied gemacht hat: die Konsequenz in beiden Strafräumen."

