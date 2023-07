Fehler "sehr effektiv bestraft" - Voss-Tecklenburgs Sorgen um Trio

Nach der verpatzten WM-Generalprobe gegen Sambia haben die DFB-Frauen "noch ein paar Themen", wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg umschrieb. Sorgen gibt es indes um ein Trio.

"Wir wollen viel von dem sehen, was in unserer DNA liegt - viel Ballbesitz, den Gegner ins Laufen bringen, Torgefahr entwickeln und defensiv aufpassen", hatte Martina Voss-Tecklenburg vor dem letzten Test vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) gefordert. Die Forderung wurde nur bedingt erfüllt.

Beim 2:3 gegen Sambia blieb das deutsche Team in der ersten Hälfte weitgehend ideenlos, passte zu Beginn des zweiten Durchgangs defensiv eben zweimal nicht auf - und lag nach zwei Ballverlusten mit 0:2 zurück.

"Der Gegner hat heute unsere Fehler sehr effektiv bestraft. Wir haben noch ein paar Themen, das ist klar", bilanzierte Martina Voss-Tecklenburg nach der Partie in der ARD. Mit der Moral war die Bundestrainerin aber einverstanden, denn ihr Team kämpfte sich durch zwei späte Kopfballtore von Lea Schüller und Alexandra Popp in der fast 15-minütigen Nachspielzeit zurück - wurde aber nur kurz nach dem 2:2 erneut zu leicht ausgespielt.

Weil auch der dritte Gegentreffer zu verhindern gewesen wäre, forderte die 55-Jährige: "Wir müssen Fehler minimieren, wir müssen in den Duellen präsent sein, wir müssen löschen." Gegen Sambia war das gegen die omnipräsente sowie pfeilschnelle Barbra Banda, die Spielerin mit zu viel Testosteron für den Afrika-Cup, zu selten wie bei den wichtigen Grätschen von Marina Hegering (3.) und Kathrin Hendrich (40.) der Fall - nach den Ballverlusten vor den Gegentoren gar nicht.

Drei verletzungsbedingte Wechsel

"Es ist klar, dass jetzt die Kritik kommt. Natürlich fahren wir lieber mit einem Sieg zu einer WM als mit so einem Ergebnis", umschrieb Voss-Tecklenburg die aktuelle Gefühlswelt im deutschen Team. Wer bei der Endrunde dann dabei sein wird, das ist in doppelter Hinsicht fraglich.

Zum einen muss die Bundestrainerin am Samstag noch fünf Spielerinnen aus dem endgültigen Aufgebot streichen, zum anderen musste Deutschland dreimal verletzungsbedingt wechseln. Bereits zur Pause waren Lena Oberdorf und Hegering in der Kabine geblieben, in der Nachspielzeit konnte die erst eingewechselte und sehr aktive Carolin Simon nicht mehr weitermachen. Für Voss-Tecklenburg ein "Worst-Case-Szenario".

Genaue Diagnosen gab es so kurz nach Spielende noch nicht. Vielmehr müsse man "in Ruhe horchen, was los ist". Hegering habe "einen Stollen auf die Ferse bekommen", bei Simon sei "das Knie durchgeschlagen" und bei Oberdorf war der rechte Oberschenkel bandagiert.

Gut möglich, dass Voss-Tecklenburg aufgrund der Verletzungen - je nach Schwere - am Samstag doch nicht fünf Spielerinnen in den Sommerurlaub schickt. Es sei klar, dass man auf "Backup-Lösungen zurückgreifen" - und womöglich dann mit mehr als 23 Spielerinnen ab Dienstag den Weg nach Australien antreten werde. Ins Turnier starten die DFB-Frauen in etwas mehr als zwei Wochen am 24. Juli gegen Marokko (10.30 Uhr, LIVE! bei kicker).