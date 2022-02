Fehler im DFB-System: Neudecker gegen Kaiserslautern gesperrt

Großer Ärger beim TSV 1860 München: Die Löwen müssen im Nachholspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern auf Richard Neudecker verzichten - wegen eines Fehlers im DFB-System.

Die Vorgang wirft Fragen auf: Neudecker hatte eigentlich im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison gesehen - davon zumindest war man beim TSV 1860 München ausgegangen. Beim darauffolgenden Spiel in Köln, das die Löwen ohnehin mit großen Personalsorgen bestritten hatten, wurde er entsprechend nicht eingesetzt. Doch ausgerechnet im Nachholspiel gegen Kaiserslautern ist der 25-Jährige am Dienstagabend wieder nicht spielberechtigt, wieder aufgrund einer Gelbsperre. Wie kann das sein?

Hintergrund ist offensichtlich ein Fehler, der auf das Münchner Gastspiel beim Halleschen FC im September 2021 zurückzuführen ist. Neudecker hatte hier eine Gelbe Karte gesehen. Nach Darstellung des TSV 1860 trug das Schiedsrichtergespann um Referee Dr. Robin Braun diese Gelbe Karte im Nachgang aber nicht bei Neudecker (Rückennummer 31), sondern bei Milos Cocic (Rückennummer 30) im Spielberichtsbogen ein. Cocic kam in dieser Saison erst einmal in der 3. Liga zum Einsatz, im besagten Halle-Spiel saß er nur auf der Bank. "Milos Cocic wurde in dieser Partie nicht eingesetzt, soll in der 75. Spielminute jedoch aufgrund eines Foulspiels eine Verwarnung gesehen haben. Ein für jedermann klar erkennbarer Fehler", heißt es seitens der Giesinger.

Nun handelte sich Neudecker beim Auswärtsspiel in Zwickau (3:1) die für den DFB entscheidende fünfte Gelbe Karte ein - nach Lesart der Giesinger dagegen die sechste in der laufenden Saison. Doch weil die Angaben des Verbands für die Spielberechtigung maßgeblich sind, darf der Mittelfeldmann gegen den FCK nicht spielen. "Trotz des Einspruchs des TSV 1860 München gibt es seitens des DFB keine Änderung, der zuständige Verband verweist auf die Kontrollpflicht der Vereine im Nachgang der Partie", teilten die Löwen mit.

Dieser sind, so teilt es der Klub mit, die Löwen "nicht nur aufgrund des Eindrucks im laufenden Spiel, sondern auch über die Kontrolle der TV-Bilder und persönlichen Gesprächen mit verwarnten Spieler" immer auf "akribische" Weise nachgekommen. Allerdings wohl vergeblich: "Obwohl der TSV 1860 München den Spielbericht nicht freigezeichnet hat, gilt die gelbe Karte für Milos Cocic und Richard Neudecker muss gegen den 1. FC Kaiserslautern aussetzen."

Der Vorgang erinnert an einen ähnlichen Vorfall bei der Partie zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund II. Gegen die Spielwertung hatten die Zebras später Einspruch eingelegt - bislang ohne Erfolg.