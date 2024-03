Fehlendes Ehrenamt: Freialdenhoven zieht sich im Sommer aus der Mittelrheinliga zurück

Der SC Borussia Freialdenhoven zieht sich nach über 30 Jahren in den höchsten Amateurfußball-Gefilden aus der Mittelrheinliga zurück. Künftig heißt die Heimat: Kreisliga B.

Die Mittelrheinliga-Lichter in Freialdenhoven werden am Saisonende ausgeknipst. Die Borussia zieht sich nach der in die Kreisliga zurück.