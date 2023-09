Fehlende Entwicklung: Rot Weiss Ahlen stellt Berlinski frei

Rot Weiss Ahlen hat Trainer Daniel Berlinski am Montag nach nur sieben Spieltagen freigestellt. Eine fehlende Entwicklung und besorgniserregende Leistungen haben laut Verein diesen Schritt nötig gemacht.

"Wir haben Daniel heute Morgen schweren Herzens mitgeteilt, dass wir ihn von seiner Tätigkeit als unseren Cheftrainer freistellen. Wir danken ihm für die letzten Monate und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", wird der 1. Vorsitzende Dietmar Kupfernagel auf der Ahlener Homepage zitiert.

Nach nur knapp zweieinhalb Monaten trennt sich Rot Weiss Ahlen damit bereits wieder von Cheftrainer Daniel Berlinski. Der 37-Jährige übernahm zum Saisonwechsel von Markus Kaya und sollte nach dem glücklichen Klassenerhalt in der vergangenen Runde den kompletten Neustart bewerkstelligen. Ohne Erfolg. Mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden dümpelt der ehemalige Zweitligist erneut im Tabellenkeller umher. Eine Entwicklung, die den Verantwortlichen Sorge bereitete und sie nach einer "intensiven Analyse" zum Handeln zwang. Berlinski wurde die notwendige Weiterentwicklung der Mannschaft in den nächsten Wochen nicht mehr zugetraut.

Die Verantwortlichen haben sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, heißt es in der RWA-Meldung weiter. "Die Leistung im bisherigen Saisonverlauf hat keine gewünschte Entwicklung gezeigt, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Insbesondere die letzten beiden Auftritte im Pokal und im Spiel beim SV Lippstadt waren besorgniserregend. Die Mannschaft ist ideenlos und hat das notwendige Engagement vermissen lassen", erklärt der Sportliche Leiter Orhan Özkara die Trennung von Berlinski.

"RW Ahlen steht über Allem"

Aufsichtsratsvorsitzende Heinz-Jürgen Gosda sagt enttäuscht: "Wir haben uns das im Verein alle anders erhofft und mir persönlich tut das menschlich für Daniel sehr leid, aber wir müssen jetzt die Reißleine ziehen und die Mannschaft in die Spur bringen." Natürlich sei den Verantwortlichen bewusst, dass dieser Schritt im Umfeld zu erneuten Diskussionen führen könne. RW Ahlen stehe aber über Allem. Daher habe man jetzt reagieren müssen.

Das Training übernimmt zunächst Özkara in Doppelfunktion, der die Mannschaft kennt und über die nötige fachliche Qualifikation verfügt. "Wir werden die Verpflichtung eines neuen Trainers nicht übers Knie brechen und in Ruhe schauen, wer der Richtige ist", so Dietmar Kupfernagel, weshalb Özkara auch mindestens beim Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen an der Seitenlinie stehen wird.