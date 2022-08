Fehlende Einreisepapiere: Viborg ohne zwei Spieler gegen West Ham

Der dänische Klub Viborg FF muss gegen West Ham United auf zwei seiner Profis verzichten. Die beiden nicht EU-Bürger dürfen wegen fehlendem Visa nicht nach England einreisen.

Das Duell mit den Hammers ist für Viborg FF zweifellos eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Der dänische Erstligist darf zwei seiner Profis aber nicht mitnehmen. Wegen fehlender Einreisepapiere können Ibrahim Said und Alassana Jatta nicht mit zum Qualifikationsspiel der Conference League, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Grund dafür seien Einreisebestimmungen für Nicht-EU-Bürger nach dem Brexit: Jatta ist Gambier und Said Nigerianer, entsprechende Visa hat der Klub nicht rechtzeitig bekommen. Damit fallen beide für das Spiel am Donnerstag in London aus.

Sportlich und menschlich "bedauerlich"

"Leider hat es sich als unmöglich erwiesen, da es eine Bearbeitungszeit von mehreren Wochen gibt", sagte Sportdirektor Jesper Fredberg. Dass es in den Play-offs zum Duell mit West Ham kommt, steht erst seit gut einer Woche fest. Damit müssen die Dänen, die zum ersten Mal seit 22 Jahren in einem europäischen Wettbewerb spielen, auf zwei wichtige Akteure verzichten. "Aber noch bedauerlicher ist es rein menschlich, dass die beiden dieses großartige Erlebnis verpassen", sagte Fredberg.