"Fehlende Dringlichkeit": Gericht weist Katar-Antrag bei Bayern zurück

Im Vorfeld der diesjährigen Mitgliederversammlung des FC Bayern sorgt ein Antrag mit Blick auf das Katar-Sponsoring des Rekordmeisters für heiße Diskussionen. Zumindest am nächsten Donnerstag wird sich der Verein aber wohl doch nicht damit beschäftigen müssen.

Eigentlich wollte Bayern-Fan Michael Ott dem umstrittenen Katar-Sponsoring seines Lieblingsklubs auf der anstehenden Jahreshauptversammlung ein Ende setzen, doch dazu wird es nicht kommen. Der FC Bayern hat auf den Antrag des 28-Jährigen nicht reagiert und der Antrag der Initiatoren auf einstweilige Verfügung vom Amtsgericht München am Freitagabend zurückgewiesen.

"Die Begründung des AG München richtet sich nicht gegen den Katar-Antrag an sich. Es stützt sich nur darauf, dass keine ausreichende Dringlichkeit bestehe", ließ Ott via Twitter wissen. Ott will die Debatte um das Ende des Sponsorings mit dem Emirat Katar damit aber nicht beendet wissen und kündigte an: "Es geht in die nächste Runde."

Eine Möglichkeit bliebe noch, wie vom Gericht angeregt: "Man könne doch einfach einen Spontanantrag in der JHV stellen." Für Ott und seine Mitstreiter aber kein gangbarer Weg. Ein Spontanantrag benötige eine 75-prozentige Mehrheit der Mitglieder, um zugelassen zu werden. "Das reduziert die Erfolgschancen extremst", so Ott: "Der FCB hätte dann einen Freifahrtschein, zukünftig alle unbequemen Anträge massiv zu behindern oder zu blockieren."

