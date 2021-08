Fehlende Breite im BVB-Kader? "Nicht an einem Spiel festmachen"

Der misslungene Auftritt von Felix Passlack bestärkte jene Kritiker, die Borussia Dortmund vor allem in der Abwehr nicht gut genug aufgestellt sehen. Rückendeckung erhielt der 23-Jährige von seinem Trainer. Auch Lizenzspielleiter Sebastian Kehl äußerte sich.

Der Abend von Felix Passlack hätte besser verlaufen können. Bereits in der Anfangsphase leistete sich das Dortmunder Eigengewächs im Supercup gegen Bayern München einen haarsträubenden Fehlpass, es folgten zwei Ballverluste am eigenen Strafraum, die zu guten Chancen des Meisters führten. Auch beim Führungstreffer der Gäste war der 23-Jährige beteiligt: Die Flanke Serge Gnabrys von der linken Seite konnte er nicht verhindern, in der Mitte köpfte Robert Lewandowski ein.

Der misslungene Auftritt (kicker-Note 5,5) bestärkte jene Kritiker, die den BVB vor allem in der Abwehr nicht gut genug aufgestellt sehen. Ohne zahlreiche vermeintliche Stammkräfte wie Mats Hummels, Raphael Guerreiro oder Thomas Meunier bildeten neben Passlack und dem gesetzten Manuel Akanji Mittelfeld-Routinier Axel Witsel und Verkaufskandidat Nico Schulz die Viererkette.

Was gegen Eintracht Frankfurt im Auftaktspiel trotz der beiden Gegentreffer beim 5:2-Sieg noch ordentlich funktioniert hatte, wies gegen einen Gegner auf höchstem europäischen Niveau Schwächen auf. Fehlt dem BVB also die Qualität in der Tiefe? Lizenzspielleiter Sebastian Kehl ist vorsichtig: "Man sollte nicht alles an einem Spiel festmachen." Bayern habe "als Gegner eine andere Qualität, das überrascht uns nicht", zudem weist der Ex-Profi darauf hin, dass es im Kader "noch den einen oder anderen Spieler gibt, der bisher nicht dabei sein konnte". Und: "Personell können wir uns auch noch besser aufstellen, das ist auch nicht überraschend."

Ich lasse nichts auf meine Jungs kommen. Marco Rose

Auch Marco Rose wollte die über Passlack transportierte These nach der fehlenden Breite so nicht stehen lassen. "Mit dem Thema müssen wir gar nicht erst anfangen. Ich lasse nichts auf meine Jungs kommen", betonte der Trainer und stellte sich vor seinen Spieler: "Felix hat das in der Vorbereitung hervorragend gemacht, er hat sich genau für diese Aufgaben qualifiziert und vorbereitet."

Natürlich brauche "Felix einen gewissen Rhythmus. Er ist jetzt kein Spieler der immer auf dem Feld steht, aber wenn man ihn braucht, dann ist er da". Gegen die Bayern habe der 23-Jähige "gearbeitet, gekämpft und hatte auch gute Situationen", findet Rose. So war Passlack in der Entstehung des Anschlusstreffers von Marco Reus beteiligt, als er den langen Ball von Manuel Akanji verarbeitete und zu Vorlagengeber Jude Bellingham weiterleitete. Rose weiter: "Er ist jetzt auch kein hocherfahrener Spieler, den man dann möglicherweise auch mal ein paar Dinge verzeihen muss. Ich froh, dass er da ist und bei uns ist."