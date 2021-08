Fedl drei Spiele gesperrt

Der SV Meppen muss vorerst auf Jonas Fedl verzichten. Der 22-Jährige, der bei der Partie gegen Mannheim die Rote Karte sah, wurde vom DFB für drei Spiele gesperrt.

Es kommt noch dicker für den SV Meppen: Neben der deutlichen 0:5-Pleite gegen Waldhof Mannheim müssen die Emsländer nun auch in den kommenden Partien auf Jonas Fedl verzichten. Der Abwehrspieler wurde vom DFB für drei Spiele gesperrt.

Fedl sah in der 63. Minute in der Partie gegen Mannheim für ein übles Foulspiel gegen die Achillessehne von Gegenspieler Adrien Lebeau die Rote Karte. Der SV Meppen nahm das Urteil an.

Somit fehlt der 22-Jährige dem SV Meppen bereits am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Havelse.