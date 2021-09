FedEx-Finale: Cantlay räumt Jackpot ab - Nächster Höjgaard-Zwilling triumphiert

Der große Gewinner beim Finale der PGA-Tour heißt Patrick Cantlay. Als Belohnung gab es den weltweit größten Jackpot, der an einen einzelnen Profi-Sportler ausgeschüttet wird. In Europa sorgen derweil Zwillinge für Furore.

Patrick Cantlay hat zum ersten Mal das millionenschwere Finale der PGA-Tour gewonnen. Nach einer 69er-Schlussrunde siegte der 29-Jährige US-Amerikaner am Sonntag (Ortszeit) bei der Tour Championship in Atlanta mit einem Schlag Vorsprung vor dem spanischen Weltranglistenersten Jon Rahm. Kevin Na aus den USA lag als Dritter mit fünf Schlägen Rückstand schon deutlich zurück.

Ich habe das ganze Jahr über wirklich konstant gespielt und am Ende bin ich heiß gelaufen. Patrick Cantlay

Cantlay kassierte für seinen Triumph beim Saisonabschluss im East Lake Golf Club und den damit verbundenen Gewinn der FedExCup-Wertung einen Bonus von 15 Millionen US-Dollar - der weltweit größte Jackpot, der an einen einzelnen Profi-Sportler ausgeschüttet wird.

"Es ist fantastisch. Es fühlt sich wie ein großer Sieg an, und das war auch einer", sagte der Kalifornier, der bereits in der Vorwoche bei der BMW Championship in Baltimore gewonnen hatte, nach seinem insgesamt sechsten Sieg auf der PGA Tour. "Ich habe das ganze Jahr über wirklich konstant gespielt und am Ende bin ich heiß gelaufen."

Bei dem speziellen Format des Tour-Finales war Cantlay am Donnerstag bereits mit zwei Schlägen Vorsprung vor Tony Finau und drei Schlägen Vorsprung auf Bryson DeChambeau (alle USA) gestartet. Rahm ging mit vier Schlägen Rückstand in das Finale der besten 30 Golfer der US-Tour, doch die Aufholjagd des 26-jährigen Spaniers reichte nicht. Insgesamt wurden im FedExCup Boni mit einem Volumen von 60 Millionen US-Dollar an die Spieler verteilt.

Der Nordire Rory McIlroy, der mit 14 Schlägen Rückstand auf Rang 14 kam, und US-Superstar Tiger Woods, der nach seinem schweren Autounfall im Februar noch nicht wieder zurück ist, sind die bisher einzigen Spieler, die die FedExCup-Wertung zweimal gewinnen konnten.

US-PGA-Tour in Atlanta/Georgia (Par 70, Endstand nach 4 Runden)

1. Patrick Cantlay (USA) 269 Schläge (67+66+67+69); 2. Jon Rahm (Spanien) 266 (65+65+68+68); 3. Kevin Na (USA) 266 (66+67+66+67); 4. Justin Thomas (USA) 269 (67+67+65+70); 5. Viktor Hovland (Norwegen) 269 (66+68+70+65); Xander Schauffele (USA) 268 (68+69+67+64); 7. Bryson Dechambeau (USA) 274 (69+67+72+66); 8. Dustin Johnson (USA) 272 (68+69+68+67); 9. Abraham Ancer (Mexiko) 274 (69+70+65+70); Billy Horschel (USA) 270 (65+68+67+70)



(Gemäß des FedEx Cup-Rankings starten die Teilnehmer mit Startschlägen: 1. = -10, 2. = -8, 3. = -7, 4. = -6, 5. = -5, 6.-10. = -4, 11.-15. = -3, 16.-20. = -2, 21.-25. = -1, 26.-30. = 0)

Nächster Höjgaard-Zwilling triumphiert: Nicolai gewinnt Italian Open

Nicolai Höjgaard hat nur eine Woche nach dem Triumph seines Zwillingsbruders Rasmus ebenfalls ein Turnier auf der European Tour gewonnen. Der 20-jährige Däne setzte sich am Sonntag bei der Italian Open in Rom mit einem Gesamtergebnis von 271 Schlägen vor dem Polen Adrian Meronk und Englands Golfstar Tommy Fleetwood (beide 272 Schläge) durch.

Für Nicolai war es der Premierensieg auf der Tour. Rasmus, der in Rom den 18. Platz belegte, hatte vor einer Woche beim Gewinn des European Masters in der Schweiz bereits seinen dritten Erfolg gefeiert. Dass zwei Brüder direkt nacheinander ein Turnier auf der Europa-Tour gewinnen konnten, gab es noch nie.

Bester Deutscher bei dem mit drei Millionen Euro dotierten Turnier im Marco Simone Golf & Country Club, wo 2023 der Ryder Cup stattfinden wird, war der Düsseldorfer Maximilian Kieffer. Der Olympia-Teilnehmer von Tokio beendete die Italian Open mit 280 Schlägen auf dem geteilten 27. Rang. Marcel Siem aus Ratingen benötigte einen Schlag mehr und wurde am Ende 34. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer war in der italienischen Hauptstadt bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.

Europa-Tour, Italian Open in Rom (3 Mio. Euro, Par 71, Endstand nach vier Runden)

1. Nicolai Höjgaard (Dänemark) 271 Schläge (66+69+65+71), 2. Adrian Meronk (Polen) 272 (70+69+67+66) und Tommy Fleetwood (England) 272 (66+68+67+71), 4. Francesco Laporta (Italien) 273 (66+70+69+68), 5. Masahiro Kawamura (Japan) 274 (67+70+71+66), Richard Bland (England) 274 (70+69+68+67) und Edoardo Molinari (Italien) 274 (65+70+70+69), ... 27. u.a. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 280 (69+70+72+69), 34. u.a. Marcel Siem (Ratingen) 281 (72+69+70+70). - Nach zwei Runden am Cut gescheitert: u.a. Martin Kaymer (Mettmann) 145 (75+70)

Weltrangliste

1. (1) Jon Rahm (Spanien) 10,8488 Durchschnittspkt.; 2. (2) Dustin Johnson (USA) 8,9663; 3. (3) Collin Morikawa (USA) 8,3727; 4. (4) Patrick Cantlay (USA) 7,6026; 5. (5) Xander Schauffele (USA) 7,5990; 6. (6) Justin Thomas (USA) 7,2054; 7. (7) Bryson Dechambeau (USA) 6,9544; 8. (8) Louis Oosthuizen (Südafrika) 6,1051; 9. (9) Tony Finau (USA) 5,9138; 10. (10) Brooks Koepka (USA) 5,7993; ... 93. (92) Martin Kaymer (Mettmann) 1,5467; 114. (113) Stephan Jäger (München) 1,3646; 206. (198) Marcel Siem (Ratingen) 0,8341; 217. (215) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,7898;