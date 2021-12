Federer und Nadal: Was kommt noch von den zwei Legenden?

Roger Federer und Rafael Nadal zählen mit Sicherheit zu den besten Tennis-Spielern aller Zeiten, nur haben beide inzwischen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Während einer bereits wieder zurückkam, arbeitet der andere am Comeback. Aufgrund des fortschreitenden Alters muss die Frage erlaubt sein: Was darf man von ihnen noch erwarten?

Der eine ist 40 Jahre alt, der andere 35. Dass sowohl Roger Federer als auch Rafael Nadal nicht die Zukunft gehören wird, liegt auf der Hand. Selbiges trifft auch auf Novak Djokovic (34) zu, doch der zählt noch immer zum besten, was das Herren-Tennis zu bieten hat. Bei Nadal und Federer scheint das nicht mehr so zu sein. Bei beiden Spielern drängt sich aktuell die Frage auf, was man denn von diesen Ausnahmekönnern noch erwarten darf?

Federer spielte sein letztes Match am 7. Juli in Wimbledon, verlor in drei Sätzen gegen Hubert Hukacz und war gar chancenlos - im letzten Durchgang gab es für den besten Rasenspieler aller Zeiten sogar ein krachendes 0:6. Anschließend musste sich der Schweizer erneut an seinem Knie operieren lassen. Die Pause hält immer noch an und wird auch noch etwas andauern. Eine Prognose für ein Comeback ist für den Altmeister, der dieses Jahr nur 13 Spiele bestritt und aktuell auf Platz 16 der Weltrangliste geführt wird, immens schwer.

"Wir trauen es uns alle nicht zu sagen, dass Roger nicht mehr spielt, damit meine ich uns von den Medien", sagte Tennis-Ikone Boris Becker im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball" mit Blick auf Federer und wagte dabei auch eine Prognose: "Es ist unrealistisch, in dem Alter und nach so einer langen Verletzung nochmal in die Weltspitze zurückzukommen." Dass sich Becker etwas anderes wünscht, machte der 54-Jährige aber auch klar: "Ich bin der letzte der sagt, Roger soll aufhören. Wenn es nach mir geht, soll er noch ewig weiterspielen. Aber es muss realistisch sein."

Nadal kam zurück - und hat jetzt Corona

Auch Nadal, die aktuelle Nummer sechs der Welt, hat derzeit mit seinem Körper zu kämpfen. Nach der für den Sandplatzkönig extrem schmerzhaften Niederlage im Halbfinale der French Open gegen Novak Djokovic ging nicht mehr viel für den Spanier. Zwar spielte er im August nochmal in Washington, schied aber früh aus. Eine Verletzung am linken Fuß legte ihn seitdem lahm. Olympia, die US Open und die ATP Finals fanden ohne Rafa statt.

Zuletzt feierte Nadal in einem Showturnier sein Comeback, stand zweimal auf dem Platz, musste sich allerdings Andy Murray und Denis Shapovalov geschlagen geben. "Um ehrlich zu sein, sind meine Erwartungen sehr gering. Es war eine wirklich schwere Zeit für mich. Ich hoffe einfach, dass es von Tag zu Tag weiter besser wird und ich wieder auf einem Level spielen kann, das ich von mir gewohnt bin", so der Spanier nach dem Turnier.

Auf dem Weg zum Comeback gab es nun allerdings den nächsten Rückschlag, denn Nadal wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss nun pausieren. "Bei Rafa sehe ich es ein bisschen anders als bei Roger. Ich glaube, das Halbfinalspiel in Paris gegen Novak nagt immer noch sehr an ihm. Dann kam eine lange Pause bis jetzt. Nun hat er Corona. Auch hier sehe ich das Ende irgendwo. Aber ich hoffe natürlich ebenfalls, dass er noch lange spielt", sagt Becker.

Rivalen, Titelsammler, Legenden

Das hoffen bei diesen beiden Spielern mit Sicherheit alle Tennisfans. Ob man es nun mit Federer hält, oder mit Nadal, oder mit einem anderen: Jeder, der die gelbe Filzkugel liebt, weiß, dass es zwei absolute Legenden sind. Sportsmänner durch und durch, die immer den nötigen Respekt gegenüber ihren Kontrahenten zeigen. Und eben zwei der besten Tennisspieler aller Zeiten. Geht man nur nach den sportlichen Erfolgen dann sind es auf jeden Fall zwei der besten - nur Djokovic eilt ihnen einen Tick voraus.

In Sachen Beliebtheit macht Federer und Nadal aber niemand etwas vor, seit Jahren sind sie zwei der populärsten Spieler im Tennis-Zirkus. Federer wurde zum Beispiel in diesem Jahr zum 19. Mal in Folge (!) beim "ATP Tour Fan Voting" zum beliebtesten Spieler gewählt. Es dürfte unbestritten sein, dass sowohl Nadal als auch Federer Fans in die Arenen locken. Nur wie lange noch?

Ein Treppenwitz und der Traum von einem weiteren Major

Das kann seriös derzeit nicht beantwortet werden. Klar ist aber, dass der Tennis-Welt etwas fehlen wird, wenn die zwei Granden Grüzi respektive Adios sagen. Denn: Es ist schwer vorstellbar, dass auf Rasen je einer besser und graziler spielen wird als Federer und auf Sand je einer die Dominanz und Klasse eines Nadal versprühen wird. Allerdings war es Anfang des Jahrtausends auch schwer vorstellbar, dass irgendjemand die Leistungen eines Pete Sampras würde wiederholen können - und dann kamen Federer, Nadal und Djokovic.

"Ich glaube, die beiden Großen des Tennissports müssen sich langsam ernsthaft Gedanken machen, wie lange man sie Spieler nennen darf", so Becker. Beim 40-jährigen Federer muss man sich wohl darauf einstellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft das Karriere-Ende kommen wird. Groß ist aber die Hoffnung, dass der Baseler doch noch einmal aufschlagen wird, denn es wäre wohl ein Treppenwitz der Tennis-Geschichte und könnte unpässlicher nicht sein, wenn Federers letzter Satz ein 0:6 auf dem heiligen Rasen in Wimbledon gewesen wäre.

Bei Nadal sieht es sicherlich anders aus. Der Spanier ist nicht nur fünf Jahre jünger, er traut sich selbst sicherlich auch noch den einen oder anderen Major-Titel zu - und andere tun das sicherlich auch, vor allem bei den French Open 2022 dürfte Nadal zweifellos wieder der Topfavorit sein, sollte er denn fit sein.