Federer und Nadal sagen für Laver Cup zu

In Roger Federer und Rafael Nadal hat der Laver Cup bereits zwei prominente Zusagen. Der Spanier schlug auch bereits ein gemeinsames Doppel vor.

Im September (23. bis 25.) wollen die beiden Topstars des Tenniszirkus im Team Europa gegen das Team Welt antreten. Natürlich muss man bei Federer und Nadal auch immer abwarten, wie es bei ihnen körperlich aussieht. Federer hat seit längerer Zeit Kniebeschwerden, will aber im Sommer auf die Tour zurückkehren. Nadal hat zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er sich zurückgekämpft hat. Der Spanier gewann nach einem überragenden Comeback gegen Daniil Medvedev die Australian Open.

"Ich freue mich wirklich, später in diesem Jahr zurück in den Wettkampf zu kehren. Der Laver Cup ist voll in meinem Plan drin. Es ist kein Geheimnis, dass ich dieses Event liebe und ich freue mich, in die O2-Arena in London zurückzukehren", sagte Roger Federer. Nadal fügte an: "Der Laver Cup ist ein einzigartiges Event und ich liebe es, dort zu spielen."

Die Fans könnten sich dann wohl auch wieder auf das Doppel "Fedal" freuen. "Ich habe Roger vorgeschlagen, dass wir zusammen Doppel spielen in London - und er war begeistert. Jetzt brauchen wir nur noch die Zustimmung von unserem Kapitän Björn Bjorg", sagte Nadal. Beide Mannschaften werden immer von einem Teamkapitän betreut, Team Europa eben von Borg, Team Welt von John McEnroe.

"Roger war in meiner ganzen Karriere ein großer Rivale und auch ein echter Freund. Zusammen mit ihm im Team Europa zu spielen, ist großartig, und wenn wir noch einmal zusammen auf dem Court stehen würden, wäre das wirklich eine spezielle Erfahrung", so der Spanier, der schon einmal mit dem Schweizer zusammen ein Doppel beim Laver Cup spielte und gewann.