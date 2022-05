FeCWC: Qualifier-Woche 4 außerhalb Europas wegen Bug verschoben

EA SPORTS hat am Mittwochabend mitgeteilt, dass die vierte Spielwoche der Online-Qualifier zum FIFAe Club World Cup außerhalb Europas verschoben wird.

Über drei Spielwochen hinweg haben sich seit Februar die besten Vereine und Organisationen der Online-Qualifier herauskristallisiert. Die vierte Woche sollte nun die Entscheidungen der verschiedenen Zonen bringen. Auf dem Spiel stehen die Tickets für die Play-offs, die wiederum zum FIFAe Club World Cup im Sommer führen.

Terminiert war die abschließende vierte Spielwoche eigentlich auf Donnerstag und Freitag, in den meisten Zonen muss sie jedoch verschoben werden. Ein Bug im vorgesehenen Competition-Modus mache eine Austragung unmöglich. Was dieser genau lahmlegt, darauf geht der Veranstalter nicht ein.

eSport-Edition für Europa im Einsatz

Betroffen sind sämtliche Zonen der Online-Qualifier zum FIFAe Club World Cup außerhalb Europas. Für die Zonen "Ost- und Zentraleuropa", "Nordeuropa" sowie "West- und Südeuropa" soll das Finale der aktuellen Runde über die Bühne gehen. Zum Einsatz kommen wird dafür laut EA SPORTS die eSport-Edition von FIFA 22.

Aus deutscher Sicht kämpfen in Conference 1 der 1. FC Köln, der VfL Bochum, Hertha BSC und IQONIC noch um den Sprung in die Play-offs. In der zweiten Conference malen sich noch Chancen aus: Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, der VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und der FOKUS CLAN sind vertreten.

Hinzukommen die beiden deutschen eNationalspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense, die für die Schweizer Organisation Nomen Est Omen (NEO) an den Start gehen. Die Play-off-Tickets der FIFAe Club Series werden im Double-Elimination-Bracket und über das Consistency Ranking vergeben.