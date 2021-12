FeCWC: Deutsches Quartett zieht in Online-Qualifikation ein

In der Prä-Qualifikation der FIFAe Club Series haben vier deutsche Teams den Sprung in die Online-Qualifikation geschafft - zwei Vereine scheiterten knapp.

Bevor die Online-Qualifikation auf dem Weg zum FIFAe Club World Cup in FIFA 22 überhaupt beginnt, mussten einige schwächer gelistete Vereine und Organisation zunächst in der Prä-Qualifikation antreten. Die deutschen Teams sind in die Zone Ost- und Zentraleuropa eingeteilt, nur die acht Bracket-Sieger zogen am vergangenen Freitag in die nächste Runde ein.

Aus deutscher Sicht schafften drei Teams den Einzug in die Online-Qualifikation: Haching eSports schlug im Finale die eSport-Abteilung des italienischen Zweitligisten Como 1907 im Best-of-3-Format mit 6:0 nach Punkten. Lucas 'Schnixx2519' Kucz und Nick 'NhPanic87' Holste hatten ihre Kontrahenten im entscheidenden Winners Bracket-Duell der Conference 1 mit 4:3 und 5:1.

Schanzer-Duo äußerst dominant

Als Gewinner eines Losers Brackets von Conference 2 gingen sowohl der 1. FC Ingolstadt als auch Borussia Dortmund hervor. Die Schanzer setzten sich im Finale ebenfalls glatt mit 6:0 gegen overpowered eSports durch, Timo 'TimoX' Siep (2:0) und Philipp 'Eisvogel' Schermer (2:1) zeigten in ihren Einzelpartien konzentrierte Defensivleistungen. In der Runde zuvor hatte das Ingolstadt-Duo Rote Teufel Esport aus Kaiserslautern mit zweimal 4:0 besiegt.

Für den BVB, der nicht in der Virtual Bundesliga Club Championship an den Start geht, aber im internationalen FIFA-eSport mitmischt, gingen Eldin 'BVB_Eldos' Todorovac und Dennis 'BVB_denninho' Malcherczyk an den Start. Im Endspiel wurde Fenerbahce mit 6:0 besiegt, 6:3 und 3:2 lauteten die Einzelresultate. Auf dem Weg ins Finale hatte Dortmund unter anderen den SV Werder Bremen (2:1) bezwungen.

ICONIQ schlägt St. Pauli im deutschen Finale

Mit einer großen Enttäuschung endete die Prä-Qualifikation derweil für den FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt. Beide Vereine unterlagen sowohl im Finale ihres Winners Brackets als auch im anschließenden Endspiel des Losers Brackets und schieden somit denkbar knapp aus. Für die Hamburger in Conference 1 waren IQONIC (1:2) und HC9 ESPORTS (1:2) zu stark, die Hessen scheiterten an Advance E-sport (1:2) und Team DeftFox (1:2).

Mit besagter Organisation IQONIC ist ein viertes deutsches Team in die Online-Qualifikation vorgerückt. Vor dem Triumph gegen St. Pauli verzeichneten Nicolas ' IQONIC _Nisi' Muntwyler und Joe ' IQONIC _JH7' Hellmann etwa einen Sieg gegen die späteren Frankfurt-Bezwinger von HC9 ESPORTS (2:1).

