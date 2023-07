FeCWC 2023: Verbindungsprobleme legen das Event lahm

Kuriose Abendsession des FIFAe Club World Cup. Verbindungsprobleme des Leipzig-Gegners Riders legten zwischenzeitlich das komplette Event lahm. Die Sachsen ließen sich davon aber nicht beirren und gehen als Tabellenführer in die Rückrunde.

Trotzten technischen Hürden und peilen die K.-o.-Phase an: Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin (li.) und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang. FIFA via Getty Images

Es war ein denkwürdiger Auftakt für RB Leipzig in den FIFAe Club World Cup 2023 (FeCWC). Allerdings nicht nur aus sportlicher Sicht. Obwohl rund 75 Minuten für Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang alles nach Maß verlief. In ihrem Auftaktspiel gegen den Titelverteidiger Riders x Atletico Madrid führte das RB-Duo mit 1:0. Dann nahm das Chaos seinen Lauf.

Frust und Unverständnis auf beiden Seiten

Es kam zu einem von insgesamt vier Verbindungsabbrüchen bei Diego 'Tuga810' Pombo und Andoni 'AndoniiPM' Payo. Immer wieder setzten sie neu an, nach ein paar Pässen war dann aber wieder Schluss. Zum Leidwesen von 'RBLZ_Verjgang'. Der Däne sprang nach dem dritten Disconnect schimpfend und gestikulierend vom Stuhl auf. Gültekin blieb ruhig, ließ sich nichts anmerken. Sein Gegenüber, 'Tuga810', diskutierte nach dem vierten Mal frustriert mit einem Offiziellen der FIFA.

"Es ist so ein Abend, da geht man am besten Schlafen, da läuft gar nichts", beschrieb Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes im Stream der Leipziger die Situation treffend. In den Ruhezustand ging schließlich die komplette Veranstaltung. Gruppe C bereits auf Eis gelegt, wurden auch die restlichen Partien unterbrochen.

Lasse 'OneWayCrazyy' Kristiansen setzte den Rat von Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes um. FIFA via Getty Images

50 Minuten lange Ungewissheit - Fortsetzung oder Abbruch?

50 Minuten lang herrschte Ungewissheit, die FIFA feilte an einer Lösung, so der letzte Stand. Auch ein Abbruch und eine Verlegung auf Freitag standen im Raum, dann ging es aber doch weiter. Um 21 Uhr wurde die Partie der RBLZ gegen Riders fortgesetzt. Als der Schlusspfiff ertönte, hätten normalerweise die letzten Begegnungen starten sollen. So war es wohl die längste Partie einer FIFAe Weltmeisterschaft jemals.

"Die lange Pause war schrecklich. Da ich vor den Partien nichts mehr esse, habe ich seit acht Stunden nichts mehr gegessen (zum Zeitpunkt des Interviews direkt nach der letzten Partie, Anm. d. Red.). Dementsprechend habe ich auch schon Kopfschmerzen", erzählt Gültekin im Gespräch mit kicker eSport. Zudem "hatten wir einen kleinen Nachteil. Da die gegnerischen Spieler durch den Neustart wieder volle Ausdauer hatten, konnten sie die letzten Minuten druckvoll spielen. Das wäre sonst nicht möglich gewesen." Dennoch retteten die Roten Bullen das Ergebnis über die Zeit.

Trotz Tabellenführung: RB hat "noch Luft nach oben"

Als Tabellenführer schlossen die Sachsen die Hinrunde schlussendlich ab. Trotzdem "haben wir noch Luft nach oben und hätten besser spielen können", urteilte der amtierende Einzelweltmeister. Und das, obwohl Leipzig auch auf diesem Level ansehnliche Kombinationen und Laufwege zeigte. Das deutet darauf hin, dass das Duo einiges an Zeit im Trainingsraum verbrachte. Oder nicht? "Ich würde lügen, wenn ich sage, wir trainieren zusammen häufiger als jedes andere Duo", gewährte Gültekin einen Einblick.

Etwas öfter standen womöglich die Akteure der SPQR Academy gemeinsam auf dem Platze. Zumindest taten sich Gültekin und Vejrgang gegen die beiden Brasilianer schwer. Ihr Gegner war besser, hatte eine Vielzahl an Möglichkeiten, "bewahrte jedoch nicht immer den kühlen Kopf. Die ein oder andere Chance hätten sie besser ausspielen können". So war es mal der Pfosten, mal eine herausragende Torwartbewegung von 'RBLZ_Vejrgang', die RB vor dem Rückstand bewahrten.

Schließlich drehte Leipzig den Spielverlauf auf den Kopf und erzielte den 1:0-Siegtreffer. Während die Sachsen ganz oben stehen, mühte sich Titelverteidiger Riders, im weiteren Verlauf des Abends nicht das einzige Team mit Verbindungsproblemen, noch auf Rang vier - den letzten der zur K.-o.-Runde berechtigt. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.